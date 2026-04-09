Lapid : Netanyahu a mené « Israël » à l’effondrement stratégique et au désastre diplomatique

L’ancien Premier ministre israélien et chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a déclaré mercredi que « le Premier ministre actuel, Benjamin Netanyahu, a mené Israël à l’effondrement stratégique et au désastre diplomatique ».

Dans ses remarques, M. Lapid a ajouté qu’« Israël est devenu un État sous tutelle, incapable de se gouverner lui-même, et a été exclu de la table des négociations et du processus décisionnel ».

M. Lapid a précédemment affirmé que « M. Netanyahu a échoué politiquement et stratégiquement, n’ayant atteint aucun des objectifs qu’il s’était lui-même fixés pour cette guerre ». Il a averti que « réparer les dégâts politiques et stratégiques causés par l’arrogance, la négligence et le manque de planification stratégique prendrait des années ».

Il a également déclaré qu’« aucun désastre politique de cette ampleur ne s’est produit dans toute notre histoire », indiquant « qu’Israël n’était même pas associé aux décisions concernant le cœur de sa sécurité nationale ».

Suite à l’accord de cessez-le-feu de deux semaines négociées par le Pakistan entre l’Iran et les États-Unis, des voix se sont élevées contre cet accord en « Israël ».

Ces déclarations interviennent après l’approbation, mercredi matin, par le président américain Donald Trump, de la proposition pakistanaise de suspendre la guerre contre l’Iran pendant deux semaines en échange de l’ouverture du détroit d’Ormuz par Téhéran « en signe de bonne volonté ». Certains en « Israël » considèrent cette mesure comme contraire aux intérêts de l’occupation et comme un renforcement de la dépendance « d’Israël » envers Washington.

Source : Médias