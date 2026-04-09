Une source yéménite : Nous sommes solidaires du Liban et le Hezbollah ne sera pas seul sur le terrain

Une source yéménite de haut rang a déclaré mercredi à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « le Yémen réaffirmerait son soutien à tout pays musulman opposé à cette entité criminelle et sanguinaire », soulignant que « le Yémen reste prêt à intervenir car nous savons que les accords de ces criminels ne sont que des vœux pieux ».

La source a insisté sur le fait que « le Yémen est solidaire du Liban et que le Hezbollah ne sera pas seul sur le terrain », ajoutant : « La destruction du Liban et les attaques contre le Hezbollah sont inacceptables, et le Yémen est prêt à toute éventualité face à l’ennemi.»

Elle a ajouté : « Le Hezbollah a tout donné à la Palestine, notamment le martyre de son fidèle secrétaire général, Sayyed Hassan Nasrallah. C’est une loyauté sans faille envers la cause centrale. » Il a poursuivi : « Être loyal au Hezbollah signifie le soutenir dans tous les combats, et le Yémen considère tout combat pour le Hezbollah comme un combat pour la nation tout entière.»

Ces déclarations yéménites font suite à une agression de grande ampleur menée par l’occupation israélienne contre le Liban, marquée par des massacres dans la capitale, Beyrouth, et ses environs, ainsi que dans le Sud, la Bekaa et le Mont-Liban. Ces attaques ont fait des dizaines de martyrs et plus de 200 blessés, selon les dernières données de la Croix-Rouge libanaise.

Source : Médias