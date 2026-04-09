Sud-Liban : Martyrs à Abbassieh et Zararieh dans une série de raids israéliens visant plusieurs régions du sud.

L’entité israélienne poursuit son agression contre le Liban, ciblant des bâtiments résidentiels dans le sud du pays.

Dans la localité d’Abbassieh district de Tyre, 7 citoyens sont tombés en martyre et plusieurs autres blessés.

L’agresseur israélien a également commis un autre massacre dans la localité de Zararieh, en ciblant un bâtiment résidentiel, causant le martyre de plus de 10 personnes, dont des femmes et des enfants.

L’aviation de guerre ennemie a également frappé une maison de deux étages à l’entrée est de la localité de Doueir, la détruisant complètement. Les équipes de la Défense civile du centre de Doueir ont travaillé à l’extinction d’un incendie déclaré sous les décombres.

L’aviation ennemie a renouvelé son agression sur Doueir avec un second raid, moins d’une heure après le premier, ciblant un bâtiment résidentiel et commercial dans le quartier d’Al-Wadi.

Par ailleurs, l’aviation de guerre ennemie a bombardé les localités de Qlaileh et Khirbet Selm (secteur d’Al-Kroum).

Des avions de combat ont également mené un raid sur le terrain de sport de la localité de Charkiyeh, provoquant des projections de terre et de gravats qui ont entraîné la fermeture de la route principale entre Charkiyeh et Doueir.

L’aviation ennemie a aussi lancé des frappes contre les localités de Habouch et Jebchit, ainsi que sur la zone située entre Habouch et Deir Zahrani.

Dans le même contexte, le village de Jebchit a été la cible d’un second raid, tandis que deux frappes ont visé Zoutar el-Gharbieh et la zone située entre Zoutar el-Charkiyeh et Zoutar el-Gharbieh, dans le district de Nabatieh.

Et puis l’aviation de guerre ennemie a mené un raid ciblant la localité de Kounine, district de Bint Jbeil.

Parallèlement, plusieurs familles de la zone située au sud du Fleuve Litani ont lancé un appel pour leur évacuation sous protection internationale, la région étant totalement assiégée suite à la destruction par l’entité sioniste du pont maritime de Kasmiyeh. Des équipes de la Défense civile et de secours s’emploient actuellement à rouvrir le passage.