A cause du Liban, le ministre pakistanais de la Défense taxe « Israël » de « malédiction pour l’humanité »

Le ministre pakistanais de la Défense a violemment fustigé « Israël » qui est selon lui « le mal incarné et une malédiction pour l’humanité ».

Alors que des préparatifs étaient en cours pour des pourparlers de paix à Islamabad, ce pays a commis un génocide au Liban. », a déclaré Khawaja Asif.

« Des civils innocents sont tués par Israël, d’abord à Gaza, puis en Iran et au Liban, et le bain de sang se poursuit sans relâche », a-t-il déploré.

Avant d’assurer : « Je prie Dieu de punir sévèrement ceux qui ont établi cet État maléfique sur la terre bien-aimée de Palestine. »

Les propos de Asif ont soulevé un tollé en « Israël ». Le bureau du Premier ministre Netanyahu a répondu : « C’est un appel au génocide que ne peut être toléré ».

Le Pakistan qui a dirigé une médiation entre l’Iran et les USA a pu décrocher un cessez-le-feu qui reste néanmoins fragile en raison du refus israélien de respecter la clause qui étend le cessez-le-0feu au Liban.

Alors qu’Israël et les Etats-Unis assurent que cette clause ne figure pas dans l’accord de cessez-le-feu, le Premier ministre pakistanais assure le contraire.

Source : Médias