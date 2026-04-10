WSJ: De peur de compromettre l’accord avec l’Iran, Trump a adressé un message ferme à Netanyahu concernant le Liban

Le journal US Wall Street Journal a révélé les détails d’un appel téléphonique « ferme » entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, centré sur l’escalade militaire récente au Liban.

« Un appel bref et un message tranchant »

Le rapport décrit l’appel comme ayant été plus court qu’à l’accoutumée entre les deux parties, où Trump y a exprimé sa vive inquiétude quant au fait que la poursuite des opérations militaires au Liban pourrait compromettre l’accord de cessez-le-feu actuellement en place.

Selon le journal, Trump a également insisté sur la nécessité d’éviter toute mesure susceptible d’élargir le cercle du conflit dans la région.

Le quotidien US souligne que le message américain incluait un avertissement clair sur les répercussions des combats pour la stabilité régionale, particulièrement à la lumière de la montée des tensions sur plusieurs fronts au « Moyen-Orient ».

Il convient de rappeler que le Pakistan a annoncé, le 8 avril courant, que l’Iran et les États-Unis, aux côtés de leurs alliés, s’étaient mis d’accord sur un cessez-le-feu immédiat en tout lieu, y compris au Liban, avec effet immédiat.

Cependant, Netanyahu a violé cet accord avec le soutien américain, Washington prétendant alors que l’entente ne couvrait pas le Liban. Le jour même de l’annonce de l’accord, l’entité d’occupation a commis de vastes agressions sur le territoire libanais et des massacres contre des civils, notamment à Beyrouth. Plus de 300 Libanais, dont une majorité de femmes et d’enfants sont tombés en martyre et 1000 autres ont été blessés.

En contrepartie, l’Iran maintient sa position exigeant l’engagement des États-Unis et d’« Israël » à inclure le Liban dans l’accord de cessez-le-feu conclu sous médiation pakistanaise.