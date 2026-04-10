Cheikh Qassem : Pas de concessions gratuites. La résistance se poursuivra jusqu’au dernier souffle

Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé que l’ennemi israélien « vaincu sur le champ de bataille par les braves héros de la résistance », a commis « des crimes sanguinaires » en attaquant les civils le mercredi 8 avril.

Il a assuré que « la résistance se poursuivra jusqu’au dernier souffle » estimant que « ces sacrifices nous rendent encore plus déterminés à libérer notre patrie et à restaurer notre dignité ».

Refusant d’accepter « aucun retour à la situation antérieure », il a appelé les responsables libanais à cesser de faire « des concessions gratuites » à l’ennemi, alors que le chef de l’Etat et son Premier ministre, disposés à mener des négociations directes avec des responsables ennemis israéliens envisagent d’envoyer à cette fin une délégation à Washington.

Jeudi, le député du Hezbollah Ali Fayyad avait annoncé que le Hezbollah refuse ces négociations qui devraient être indirectes.

Texte du message du secrétaire général du Hezbollah, Son Éminence le cheikh Naïm Qassem, « au peuple libanais, inébranlable et dévoué » :

Il a commencé son message en présentant ses condoléances pour les plus de 300 martyrs tués mercredi par les attaques israéliennes qui ont frappé plus de 89 régions libanaises en 10 minutes.

« J’adresse mes plus sincères condoléances à notre peuple libanais, courageux et résilient, suite au martyre de nos justes hommes, femmes, enfants et combattants. Je prie Dieu Tout-Puissant de leur accorder sa miséricorde infinie pour le sang pur qu’ils ont versé pour notre peuple et notre nation, un sang qui, à nos yeux, est un catalyseur de dignité et de victoire face à l’ennemi israélo-américain, brutal et tyrannique. Je prie également Dieu Tout-Puissant pour le prompt rétablissement des blessés et, pour notre peuple, je prie pour la patience, la force et le succès. »

L’ennemi, impuissant sur le champ de bataille

Cheikh Qassem a poursuivi en saluant le courage des résistants dans les combats contre les tentatives d’invasion israélienne, qui selon lui ont échoué.

« L’ennemi israélien, impuissant sur le champ de bataille, face aux héros courageux de la résistance, a été incapable de mener à bien l’invasion terrestre qu’il avait maintes fois proclamée. Ses soldats et officiers sont tombés dans les embuscades des moudjahidines, et ses véhicules ont été détruits aux carrefours des villes et des villages. Il a annoncé plusieurs fois modifier ses objectifs, réclamant tantôt d’atteindre le Litani, tantôt une avancée limitée, tantôt le contrôle par le feu, tantôt misant sur le feu et la destruction… Et, malgré plus de quarante jours d’agression, il n’est pas parvenu à empêcher les missiles, les obus et les drones d’atteindre ses colonies, proches ou éloignées de Haïfa et au-delà. »

L’ennemi a été pris au dépourvu par les tactiques de la résistance, la flexibilité des mouvements des moudjahidines, leurs capacités défensives et leur courage légendaire. Il en découle évidemment que le déploiement de cent mille soldats israéliens ne leur permettra pas d’occuper le territoire ; au contraire, ils seront réduits en lambeaux. Ceux qui sont restés sur le terrain vivaient dans la peur et la terreur, ignorant quand ils seraient tués, capturés ou contraints de se replier, incapables de demeurer sur la terre sacrée du Sud, terre de sacrifice et de martyre.

Depuis quarante jours, l’ennemi accumule les échecs, ses localités sont en proie à la douleur et à la terreur, ses plans sont désorganisés et ses représentants profèrent quotidiennement des menaces bruyantes mais finalement inefficaces.

Mercredi, l’ennemi a commis des crimes sanguinaires à Beyrouth, dans sa banlieue sud, dans le Sud, dans la vallée de la Bekaa, au Mont-Liban et partout ailleurs, ciblant les civils dans des quartiers, des villages et des villes densément peuplés pour masquer son impuissance sur le terrain. Mais notre peuple libanais est bien plus fort et résilient qu’il ne l’imagine. Les personnes déplacées ont donné un exemple de fierté et de courage, celles qui les ont accueillies ont fait preuve d’un civisme et d’une humanité exemplaires, et les résistants en première ligne forment un rempart impénétrable qui a brisé les rêves et les aspirations des sionistes. »

« Cesser toute concession gratuite »

Dans la dernière partie de son message, il a annoncé le refus de faire « des concessions gratuites »,

« La résistance se poursuivra jusqu’à notre dernier souffle. L’ardeur de la jeunesse à prendre le combat et son engagement indéfectible sont une source d’espoir et de fierté. Leurs sacrifices ne font que renforcer notre détermination à libérer notre patrie et à restaurer notre dignité. Nous n’accepterons aucun retour au statu quo et nous appelons les autorités à cesser toute concession gratuite. Ensemble, en tant que nation, armée, peuple et résistance, nous protégerons notre pays, restaurerons sa souveraineté et chasserons l’occupant. Leurs menaces et leurs armes ne nous intimideront pas, car nous sommes les propriétaires légitimes de cette terre. »

Et cheikh Naïm de conclure : « Nous avons la foi, la volonté et la capacité de les empêcher d’atteindre leurs objectifs. Comme le dit Dieu Tout-Puissant : « Dieu a décrété : “Je triompherai, moi et Mes messagers.” En vérité, Dieu est Puissant et Exalté en Force. »

Source : Al-Manar