Netanyahu demande le report de son témoignage au procès pour corruption

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gives a speech during a ceremony on the eve of the Memorial Day for fallen soldiers (Yom HaZikaron), at the Yad LaBanim Memorial in Jerusalem on May 12, 2024. (Photo by DEBBIE HILL / POOL / AFP) (Photo by DEBBIE HILL/POOL/AFP via Getty Images)

Les avocats du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont demandé au tribunal de reporter « le témoignage de leur client dans son procès pour corruption, qui doit reprendre la semaine prochaine, invoquant la situation sécuritaire actuelle dans la région ».

Selon le mémoire déposé auprès du tribunal de district de Jérusalem occupée, M. Netanyahu sera dans l’impossibilité de comparaître pendant au moins deux semaines pour des raisons qualifiées de « secret de sécurité et diplomatiques » liées aux récents développements en « Israël » et au Moyen-Orient, d’après les médias occidentaux.

L’équipe de la défense s’est déclarée prête à poursuivre les audiences en achevant le témoignage d’un témoin à charge. Le tribunal devrait statuer sur cette demande après avoir reçu la réponse du parquet.

Cette requête intervient alors que le procès doit reprendre dimanche, suite à la levée de l’état d’urgence décrété en raison de l’escalade militaire avec l’Iran et à la déclaration d’un cessez-le-feu.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Aragchi, a déclaré que « la reprise du procès pénal du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, prévue dimanche prochain, coïncide avec la possibilité d’un cessez-le-feu global dans la région, laissant entendre qu’une telle initiative, y compris au Liban, pourrait accélérer son incarcération ».

Il a ajouté, jeudi, via son compte X, que « toute perturbation du processus diplomatique aurait des conséquences considérables ». Il a souligné que « si les États-Unis choisissent de nuire à leur propre économie en permettant à Netanyahu de saper les efforts diplomatiques, cette décision leur appartient ».

Il a affirmé que « cette approche serait imprudente, mais a insisté sur la capacité de l’Iran à faire face à différents scénarios ».

M. Netanyahu, au pouvoir quasiment sans interruption depuis 2009, est inculpé dans trois affaires de corruption.

Source : Médias