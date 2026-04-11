La Chine va supprimer les droits de douane sur les importations en provenance de 53 pays africains

La Chine prévoit de supprimer tous les droits de douane sur les importations en provenance de 53 pays africains, à l’exception de l’Eswatini, qui reconnaît l’indépendance de Taïwan, à compter du 1er mai.

Pékin souhaite ainsi garantir aux pays africains un accès sans restriction à l’un des plus grands marchés mondiaux. Cette nouvelle mesure concerne une large gamme de produits.

Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique ont connu une croissance rapide ces dernières années, passant de 10 milliards de dollars en 2000 à 114 milliards en 2010, puis à 187 milliards en 2020, avant d’atteindre 278 milliards en 2023, 295,6 milliards en 2024 et 348 milliards en 2025. Cette croissance est due à l’amélioration des relations économiques entre les deux régions au cours des deux dernières décennies.

Durant cette période, les exportations chinoises vers l’Afrique ont dépassé ses importations. Selon l’Administration générale des douanes chinoises, les exportations chinoises vers l’Afrique ont atteint 179 milliards de dollars en 2024, tandis que les exportations africaines vers la Chine se sont élevées à environ 116 milliards de dollars.

Les exportations chinoises vers l’Afrique ont totalisé 225 milliards de dollars, tandis que les exportations africaines vers la Chine ont atteint 123 milliards de dollars en 2025, ce qui indique un déficit commercial de plus de 60 milliards de dollars en 2024 et d’environ 100 milliards de dollars en 2025.

La Chine demeure le premier partenaire commercial de l’Afrique, ainsi que sa principale source d’exportations vers le continent.

La domination de la Chine sur le commerce extérieur africain révèle un écart important par rapport aux autres partenaires commerciaux. La Chine représente 22 % du commerce total de l’Afrique et 25 % des importations du continent proviennent de Chine. Les exportations africaines vers la Chine ont augmenté au fil des ans, parallèlement à l’expansion du volume global des échanges, bien que cette croissance soit restée limitée à certains produits.

Le pétrole, l’or, le cuivre, l’aluminium et le minerai de fer représentent environ 69 % des exportations africaines vers la Chine.

Cette tendance témoigne de la forte dépendance des exportations africaines aux ressources naturelles, tandis que la part des produits agricoles et industriels demeure relativement faible. La majeure partie des exportations africaines vers la Chine repose sur les matières premières et les ressources naturelles, ce qui suggère que la diversification des produits reste limitée malgré l’importance des échanges.

Source : Médias