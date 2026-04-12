Wall Street Journal : l’Iran possède toujours des milliers de missiles balistiques

Selon un rapport publié par le Wall Street Journal, les estimations des services de renseignement américains concluent que l’Iran possède toujours des milliers de missiles balistiques, capables de réactiver des plateformes de lancement souterraines, au moment même où les États-Unis s’efforcent d’établir un cessez-le-feu et de réorienter le cours des négociations dans la région.

Le journal indique que ces estimations coïncident avec les efforts déployés par les États-Unis pour contenir l’escalade et ouvrir des corridors stratégiques dans la région, notamment le détroit d’Ormuz, ainsi que pour réduire le risque de cibler les forces américaines et leurs alliés.

D’après des responsables américains cités par le Wall Street Journal, on craint que Téhéran ne profite de l’accalmie des combats pour reconstruire une partie de ses capacités de missiles, après des semaines de frappes aériennes intenses.

Plateformes souterraines

Le journal a rapporté que l’Iran est toujours capable de réactiver des plateformes de lancement de missiles stockées dans des complexes souterrains, même si plus de la moitié de ces plateformes ont été détruites, endommagées ou isolées lors de la dernière guerre.

D’après les estimations du Wall Street Journal, certaines de ces plateformes restantes peuvent être réparées ou extraites de sites fortifiés, ce qui donne à l’Iran la possibilité de reconstruire progressivement ses capacités en matière de missiles.

Le journal citait des responsables américains et israéliens affirmant que le stock de missiles iraniens avait diminué de moitié environ pendant la guerre, mais que Téhéran possédait encore des milliers de missiles balistiques à moyenne et courte portée, qui pouvaient être récupérés dans des dépôts souterrains ou sur des sites de lancement.

Le rapport indique également que la capacité de l’Iran à utiliser des drones d’attaque a diminué de plus de 50 % par rapport au début de la guerre, en raison de l’attrition militaire et du ciblage des sites de production par les États-Unis et Israël, avec la possibilité que Téhéran reçoive un soutien technique de la Russie pour compenser une partie de ses pertes.

Dans le même contexte, le journal a souligné que l’Iran possède toujours un stock limité de missiles de croisière, qui pourraient être utilisés pour cibler des navires ou des sites militaires dans le golfe Persique en cas d’effondrement du processus de négociation.

Avis mitigés à Washington

Selon le Wall Street Journal, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a décrit le programme de missiles iranien comme étant « pratiquement détruit », affirmant que l’infrastructure opérationnelle des systèmes de lancement avait été gravement endommagée.

Mais selon le journal, les rapports des services de renseignement américains proposent une interprétation différente, estimant que l’Iran est encore capable de reconstruire une partie de ses capacités, malgré les pertes importantes qu’il a subies.

L’ancien analyste de la CIA, Kenneth Pollack, a déclaré au journal que l’Iran avait fait preuve d’une remarquable capacité à « innover et à reconstruire rapidement ses forces », soulignant qu’il restait un adversaire complexe dans la région.

Le Wall Street Journal qui a cité des sources israéliennes affirme que l’Iran possède encore plus de 1 000 missiles à moyenne portée, sur les quelque 2 500 qu’il possédait avant le déclenchement de la guerre, tandis que les autres ont été détruits ou lancés pendant le conflit.

Le journal indique que l’Iran ne devrait pas retrouver rapidement son niveau d’armement antérieur, compte tenu du ciblage de ses infrastructures de défense et industrielles, mais le rythme de reconstruction – selon le journal – restera lié à un éventuel soutien extérieur de la Russie ou de la Chine, en plus de l’impact des sanctions économiques et des contrôles à l’exportation qui lui sont imposés.

Le journal conclut que l’une des conditions les plus importantes posées par Téhéran à tout règlement potentiel est la levée des sanctions, à un moment où les experts estiment que l’Iran – malgré ses capacités réduites – a toujours la capacité d’influencer les équilibres de sécurité régionaux, même compte tenu de ses pertes militaires