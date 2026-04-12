Le nombre d’intercepteurs de missiles israéliens a chuté à «quelques dizaines» (un responsable de l’administration Trump)

La diminution du nombre d’intercepteurs disponibles a rendu Israël de plus en plus dépendant des capacités de défense antimissile de la marine américaine.

À la veille du fragile cessez-le-feu conclu entre les États-Unis, Israël et l’Iran, le nombre d’intercepteurs de missiles balistiques restant dans l’arsenal israélien avait chuté à «quelques dizaines», selon une source de l’administration Trump informée de la situation.

Cette pénurie critique a contraint les responsables militaires israéliens à une plus grande sélectivité face aux attaques de missiles balistiques en provenance d’Iran et du Yémen, ce dernier étant récemment entré dans le conflit de manière limitée. «Ils doivent choisir avec soin les cibles qu’ils abattent», a déclaré le responsable à Drop Site.

La Maison-Blanche a renvoyé les questions concernant la diminution des stocks à l’armée israélienne. «Veuillez vous adresser à Tsahal», a déclaré un porte-parole de la Maison-Blanche. Tsahal a indiqué à Drop Site être «en train de vérifier», mais travaillait encore à une réponse au moment de la publication de cet article, sans pouvoir estimer quand celle-ci serait disponible. Nous mettrons cet article à jour dès que nous aurons des informations.

Le nombre d’intercepteurs de défense antimissile restants dans un pays est généralement considéré comme une information hautement confidentielle en raison de ce qu’il révèle sur sa capacité à poursuivre une guerre. Bien qu’Israël ne communique pas ces chiffres, il a néanmoins été possible d’estimer ses réserves en se basant sur les stocks d’avant-guerre et les estimations des dépenses liées au conflit actuel.

Une analyse récente du Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), un groupe de réflexion londonien proche des services de renseignement britanniques, met en lumière les difficultés rencontrées par la défense israélienne. S’appuyant sur les données du Payne Institute for Public Policy pour calculer les stocks d’avant-guerre, le RUSI a constaté qu’au 24 mars, Israël avait utilisé 122 de ses 150 missiles Arrow 2 et Arrow 3, ainsi que 22 de ses 48 missiles THAAD.

Le remplacement de ces intercepteurs est à la fois coûteux et long. Chaque intercepteur Arrow coûte entre 2 et 3 millions de dollars et sa production prend des mois, tandis qu’un intercepteur THAAD, capable d’arrêter un missile balistique en phase de descente terminale, coûte la somme astronomique de 12 millions de dollars l’unité. Dans de nombreux cas, plusieurs intercepteurs sont nécessaires pour contrer un seul missile balistique. L’Iran est également soupçonné de déployer ses missiles dans le cadre d’une stratégie visant délibérément à épuiser les défenses israéliennes : en tirant des modèles plus anciens lors de premières vagues afin d’éliminer les stocks d’intercepteurs et, de fait, en «acompte» sur l’impact des futures attaques qui pourront être menées avec des modèles plus avancés une fois la capacité d’interception épuisée.

Les informations relatives aux impacts de missiles et aux dégâts causés en Israël durant le conflit actuel sont soumises à une censure militaire stricte, ce qui rend difficile la vérification de l’impact des attaques iraniennes sur le pays. Cependant, une étude publiée le 6 avril par JP Morgan, citant des chiffres du Jewish Institute for National Security (JINSA), indique que le taux d’impact des missiles visant Israël est passé de 3% durant les deux premières semaines du conflit à 27%. Cette augmentation serait due en partie à la décision iranienne de déployer des missiles à fragmentation sur des cibles israéliennes, ce qui entraîne des impacts plus faibles et dispersés, mais oblige également Israël à utiliser davantage de munitions d’interception pour se défendre contre chaque attaque.

Lundi, le Jerusalem Post a rapporté que le ministère israélien de la Défense prévoyait d’accélérer la production de nouveaux missiles Arrow. Or, le réapprovisionnement des stocks prend des années, et non des semaines. L’Iran a également tiré plus de 500 missiles balistiques sur Israël lors de la guerre des Douze Jours en juin 2025, réduisant considérablement les stocks israéliens avant même le début du conflit actuel.

Le jour même où JP Morgan publiait son rapport, un missile balistique frappait un immeuble résidentiel à Haïfa, tuant quatre personnes. Les victimes ont été tuées par l’énergie cinétique du missile, qui n’a pas explosé, épargnant probablement la vie de nombreuses autres personnes dans la zone d’impact.

La diminution du nombre d’intercepteurs a également rendu Israël de plus en plus dépendant des capacités de défense antimissile de la marine américaine, qui a déployé des destroyers dans la région. Le récent départ du groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald Ford a affaibli ces capacités.

Selon le RUSI, les États-Unis auraient tiré 431 de leurs 2500 missiles Aegis, conçus pour l’interception de missiles balistiques, ce qui en fait un ultime recours pour la défense israélienne.

Outre la défense d’Israël, l’armée américaine a été contrainte d’allouer une part importante de ses stocks limités d’intercepteurs à la défense des États arabes du Golfe. Cela a entraîné une réduction des stocks de munitions destinés à soutenir la dissuasion face à la Chine dans le cadre du «pivot vers l’Asie», un plan de longue date de l’appareil de défense américain.

Cette diminution des intercepteurs intervient après que les États-Unis auraient également utilisé environ 25% de leur stock d’intercepteurs THAAD (entre 100 et 150 missiles), ainsi qu’un nombre indéterminé de missiles Patriot et SM-3 utilisés pour défendre Israël pendant la guerre des Douze Jours.

Outre leur coût élevé, les intercepteurs de missiles sont notoirement lents à produire. Plus tôt cette année, Lockheed Martin a signé un accord avec le Pentagone pour augmenter sa production annuelle de 96 à 400 unités. Cependant, cette augmentation devrait être échelonnée sur les sept prochaines années et n’améliorera que très peu les capacités à court terme. Les États-Unis n’ont acquis que 12 intercepteurs THAAD en 2025 et devaient en recevoir seulement 37 cette année.

Israël a toujours affirmé, tout au long du conflit, ne pas manquer d’intercepteurs, malgré l’augmentation du nombre de tirs de missiles iraniens ayant touché des cibles à l’intérieur du pays ou ayant été autorisés à s’abattre dans des zones non sécurisées.

La stratégie israélienne reposait sur une victoire rapide permettant de réduire considérablement le rythme des tirs de missiles iraniens en neutralisant les stocks et les lanceurs. Malgré ces efforts et l’aide considérable apportée par les États-Unis dans cette campagne, les tirs de missiles iraniens sont restés constants pendant des semaines, les lanceurs et les bases souterraines s’avérant difficiles à détruire par des frappes aériennes. L’entrée en guerre du Hezbollah et d’Ansar Allah a accentué la pression sur les défenses israéliennes.

Cette semaine, face aux questions de plus en plus nombreuses concernant ses stocks de missiles de défense, le ministère israélien de la Défense a annoncé son intention d’accroître la production, tout en niant tout problème. «Israël dispose d’un nombre suffisant d’intercepteurs pour protéger ses citoyens, et la mesure actuelle vise à garantir la continuité de sa liberté opérationnelle et l’endurance nécessaire», a déclaré le ministre de la Défense, Israël Katz, dans un communiqué.

Par Ryan Grim et Murtaza Hussain

Sources : Drop Site News via Marie Claire Tellier ; Réseau international