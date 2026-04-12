En contraignant Trump à renoncer à ses menaces d’Armageddon et à accepter un cessez-le-feu, l’Iran décroche une victoire stratégique

Trump a brandi la menace d’un «Armageddon», avant d’accepter de négocier sur les termes iraniens. Un revirement qui ne marque pas seulement une pause dans les combats, mais un basculement géopolitique plus profond, où la pression militaire a cédé face à la résilience stratégique et à la diplomatie.

1. Le cessez-le-feu : d’un rejet à une base de négociation

L’accord de cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran constitue un tournant diplomatique majeur. Négocié principalement par le Pakistan, avec le soutien de la Chine, il repose sur une proposition en dix points initialement formulée par Téhéran – longtemps rejetée par Washington, mais désormais reconnue par Donald Trump comme une «base de travail» pour les discussions.

Les principaux éléments de l’accord incluent :

Un engagement formel des États-Unis à la non-agression

Une navigation contrôlée dans le détroit d’Ormuz sous coordination iranienne

La reconnaissance du programme d’enrichissement nucléaire iranien

La levée de toutes les sanctions, primaires et secondaires

La fin des procédures contre l’Iran auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique et du Conseil de sécurité des Nations unies

Le retrait des forces de combat américaines de la région

Une compensation des dommages de guerre, en partie financée via les mécanismes de transit dans le détroit d’Ormuz

La restitution des avoirs iraniens gelés

La ratification de l’accord par une résolution contraignante du Conseil de sécurité de l’ONU

D’un point de vue analytique, l’importance de ce cadre ne réside pas tant dans sa mise en œuvre immédiate – encore incertaine – que dans son rôle de référence pour les négociations à venir. Le passage d’un agenda dicté par Washington à une architecture définie par Téhéran traduit un renversement du rapport de force en faveur de l’Iran. Comme le soulignent plusieurs analystes, l’acceptation même de ce cadre constitue déjà une victoire diplomatique pour Téhéran, malgré les divergences persistantes.

2. Pourquoi Washington a cédé : contraintes stratégiques et revers opérationnels

L’acceptation par les États-Unis d’un cessez-le-feu sur des bases iraniennes ne peut se comprendre sans prendre en compte les contraintes – militaires et politiques – auxquelles Washington a été confronté.

D’abord, les développements sur le terrain ont modifié le calcul stratégique. L’échec d’une opération à haut risque visant à s’emparer d’uranium enrichi iranien – marquée par la perte d’appareils et des opérations complexes de sauvetage de pilotes – a mis en lumière les limites de l’efficacité militaire américaine dans ce contexte. Ce revers a affaibli la crédibilité d’une stratégie d’escalade et révélé des vulnérabilités opérationnelles.

Ensuite, les contraintes matérielles ont pesé lourd. Les stocks de missiles américains et israéliens auraient été fortement entamés, soulevant des interrogations sur la capacité à maintenir des opérations intensives. Le redéploiement de munition depuis des alliés comme la Corée du Sud ou le Japon illustre la pression globale exercée par ce conflit, au risque d’affaiblir la dissuasion dans d’autres zones, notamment en Asie de l’Est.

Les considérations politiques internes ont également joué un rôle croissant. L’opposition de l’opinion publique, la hausse des prix de l’énergie et la baisse de popularité de l’exécutif ont renforcé les incitations à la désescalade. Dans ce contexte, le cessez-le-feu offrait une porte de sortie politiquement viable d’un conflit de plus en plus difficile à justifier.

Enfin, des signes de réévaluation stratégique apparaissent au sein de l’administration Trump. L’écart entre les attentes initiales – largement influencées par Benyamin Netanyahou – et la résilience effective de l’État iranien semble avoir conduit à une révision des objectifs.

3. Gagnants et perdants : recomposition des équilibres

Iran : résilience stratégique et capacité d’imposition

L’Iran apparaît comme le principal bénéficiaire du cessez-le-feu. Loin du scénario d’effondrement rapide ou de capitulation, l’État iranien a démontré une résilience institutionnelle et une cohérence stratégique notables. La survie de son système politique lui a permis de passer d’une posture défensive à une initiative diplomatique.

Le conflit a également renforcé la cohésion interne. Malgré l’assassinat ciblé de hauts responsables, la société iranienne s’est fortement mobilisée autour des objectifs de l’État. Cette consolidation interne, combinée à la reconnaissance de sa position dans les négociations, renforce ses prétentions au leadership régional.

Pakistan et Chine : capital diplomatique renforcé

Le rôle du Pakistan comme médiateur constitue un succès diplomatique majeur. En facilitant le dialogue entre des adversaires aux positions profondément opposées, Islamabad renforce sa stature internationale et sa crédibilité.

Cette dynamique s’inscrit dans une coordination étroite avec la Chine, dont l’influence sur l’Iran a été déterminante pour favoriser la désescalade. Pour Pékin, cet épisode confirme sa capacité à peser sur les équilibres géopolitiques dans des régions stratégiques.

États du Golfe : soulagement immédiat, incertitudes durables

Les monarchies du Golfe tirent un bénéfice à court terme de l’évitement d’une escalade, compte tenu de leur vulnérabilité énergétique. Mais le conflit a aussi révélé les fragilités de leurs modèles économiques et les limites des garanties sécuritaires existantes, notamment américaines. Cela pourrait accélérer la diversification de leurs partenariats stratégiques.

États-Unis : une crédibilité fragilisée

Pour Washington, l’issue du conflit marque une érosion relative de sa crédibilité stratégique. L’incapacité à imposer ses objectifs initiaux – qu’il s’agisse de changement de régime, de limitation nucléaire ou de domination militaire – interroge l’efficacité de sa puissance coercitive.

Le basculement vers un cadre de négociation défini par l’Iran illustre une capacité réduite à dicter les termes dans des conflits asymétriques. Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large vers un système international multipolaire.

Israël : échec stratégique et isolement politique

La position d’Israël se caractérise par des objectifs non atteints et des marges de manœuvre réduites. L’échec à provoquer un changement de régime ou à neutraliser les capacités nucléaires et balistiques iraniennes constitue un revers majeur.

Par ailleurs, le conflit a mis en évidence des vulnérabilités dans ses systèmes de défense et ses infrastructures, tout en exacerbant les tensions internes, dans un contexte de restrictions croissantes des manifestations contre la guerre.

Sur le plan politique, Benyamin Netanyahou apparaît de plus en plus isolé, tant sur la scène internationale que domestique. Son exclusion des processus de négociation illustre un affaiblissement de son influence.

Inde et Europe : des perdants périphériques mais réels

L’alignement de l’Inde avec Israël, combiné à son absence de condamnation des attaques, a généré des tensions au sein des BRICS, où l’Iran est désormais membre à part entière. Le rôle central du Pakistan dans la médiation complique davantage la position régionale de New Delhi.

Les pays européens, quant à eux, apparaissent comme des perdants secondaires, en raison de leur marginalisation diplomatique et de leur exposition économique aux perturbations du détroit d’Ormuz. Leur accès limité à des sources alternatives d’énergie, aggravé par les sanctions qu’ils ont eux-mêmes imposées à la Russie, renforce leur vulnérabilité.

4. Conclusion : les leçons géopolitiques

Plusieurs dynamiques de fond se dégagent.

D’abord, le conflit souligne les limites des solutions militaires face à des acteurs résilients dans des contextes asymétriques. La capacité de l’Iran à absorber la pression remet en question les hypothèses classiques de supériorité militaire.

Ensuite, le rôle central d’acteurs non occidentaux – en particulier le Pakistan et la Chine – dans la résolution du conflit illustre une redistribution en cours de l’influence diplomatique.

Par ailleurs, l’importance stratégique des points de passage critiques comme le détroit d’Ormuz est réaffirmée : leur contrôle confère à la fois un levier économique et un pouvoir géopolitique.

Enfin, cet épisode contribue à la consolidation progressive d’un ordre multipolaire. Si les États-Unis restent un acteur central, leur capacité à façonner seuls les dynamiques internationales apparaît de plus en plus limitée, laissant émerger de nouveaux centres de pouvoir.

Par Ricardo Martins

Source: New Eastern Outlook; Réseau international