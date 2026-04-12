L’Iran condamne fermement les menaces d’assassinat contre ses négociateurs

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a exigé une condamnation publique des menaces d’assassinat proférées à l’encontre des négociateurs iraniens, dans le contexte des pourparlers actuels avec les États-Unis. Ces discussions ayant pour objectif de mettre un terme définitif à l’agression américano-israélienne contre l’Iran.

Dans un message publié samedi sur son compte X, M. Baghaei a souligné que les menaces d’assassinat émanant du gouvernement et des médias américains visant les négociateurs iraniens et conditionnant leur exécution à l’échec des négociations, s’inscrivent dans un discours qui tend à banaliser le chantage par la violence.

« N’est-ce pas, en réalité, une rhétorique politique qui normalise le chantage par la menace, ou une incitation publique au terrorisme, à la violence et à l’homicide ?» s’est-il interrogé.

Le porte-parole, qui accompagne lui-même la délégation iranienne à Islamabad, la capitale pakistanaise, pour les négociations avec les États-Unis, a noté que ces menaces interviennent alors même que le gouvernement américain accuse l’Iran de manquer de bonne foi et de se livrer à de l’extorsion durant les pourparlers.

« Cette incitation manifeste et publique au terrorisme d’État doit être fermement dénoncée par tous », a martelé M. Baghaï.

Selon des experts, l’extrême droite américaine serait profondément déçue par l’issue de l’agression américano-israélienne contre l’Iran, qui avait débutée fin février et s’est conclue la semaine dernière par un cessez-le-feu de deux semaines, négocié par le Pakistan.

Cette agression avait été initiée et poursuivie par l’assassinat de hauts responsables politiques et militaires iraniens, dans le but déclaré d’opérer un « changement de régime » en Iran.

Néanmoins, le gouvernement américain a finalement accepté les conditions iraniennes comme base de départ pour les négociations actuellement en cours au Pakistan.

Les autorités iraniennes ont d’ores et déjà indiqué qu’elles demanderaient des comptes et des réparations pour tous les assassinats perpétrés par les États-Unis et le régime israélien sur le sol iranien.

Source : Avec PressTV