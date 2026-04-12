dimanche, 12/04/2026   
   Beyrouth 07:26
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Iran : Fin des négociations avec les États-Unis sans accord en raison de leurs exigences excessives

      Rédaction du site

      « Malgré les nombreuses initiatives présentées par la partie iranienne, les exigences excessives et irrationnelles de la partie américaine ont empêché tout progrès dans les négociations », c’est ce qu’a déclaré, ce dimanche à l’aube, la télévision iranienne.

      Elle a ajouté que « la délégation iranienne a mené des négociations continues et intensives pendant 21 heures, dans le but de préserver les intérêts nationaux du peuple iranien ».

      De son côté, l’agence iranienne Tasnim a rapporté la fin des pourparlers entre l’Iran et les États-Unis à Islamabad sans parvenir à un accord, soulignant que les exigences américaines exagérées ont entravé l’établissement d’un cadre commun.

      Vice-président américain : Nous rentrons aux États-Unis sans accord

      Dans le même contexte, le vice-président américain, J.D. Vance, a tenu une conférence de presse à Islamabad, déclarant : « Nous avons mené de longues heures de négociations avec les Iraniens, mais nous n’avons pas abouti à un accord. »

      Il a précisé que les discussions ont duré 21 heures, ajoutant : « Nous n’avons pas pu atteindre les objectifs fixés ; nous avons fait preuve d’une grande flexibilité, mais l’Iran a choisi de ne pas accepter les conditions américaines. »

      Il a conclu ses déclarations en affirmant : « Nous rentrons aux États-Unis sans accord avec l’Iran. Nous avons négocié pendant de longues heures sans parvenir à un compromis satisfaisant. »

      En Lien

      Iran : Fin des négociations avec les États-Unis sans accord en raison de leurs exigences excessives

      Iran : Fin des négociations avec les États-Unis sans accord en raison de leurs exigences excessives

      Agence Fars, citant une source proche de la délégation iranienne : Au cours des négociations, les États-Unis ont exigé ce qu’ils n’ont pu obtenir par la guerre

      Agence Fars, citant une source proche de la délégation iranienne : Au cours des négociations, les États-Unis ont exigé ce qu’ils n’ont pu obtenir par la guerre

      Sud-Liban: Agression israélienne contre la localité de Qana, plusieurs martyrs et blessés

      Sud-Liban: Agression israélienne contre la localité de Qana, plusieurs martyrs et blessés