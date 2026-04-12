Iran : Fin des négociations avec les États-Unis sans accord en raison de leurs exigences excessives

« Malgré les nombreuses initiatives présentées par la partie iranienne, les exigences excessives et irrationnelles de la partie américaine ont empêché tout progrès dans les négociations », c’est ce qu’a déclaré, ce dimanche à l’aube, la télévision iranienne.

Elle a ajouté que « la délégation iranienne a mené des négociations continues et intensives pendant 21 heures, dans le but de préserver les intérêts nationaux du peuple iranien ».

De son côté, l’agence iranienne Tasnim a rapporté la fin des pourparlers entre l’Iran et les États-Unis à Islamabad sans parvenir à un accord, soulignant que les exigences américaines exagérées ont entravé l’établissement d’un cadre commun.

Vice-président américain : Nous rentrons aux États-Unis sans accord

Dans le même contexte, le vice-président américain, J.D. Vance, a tenu une conférence de presse à Islamabad, déclarant : « Nous avons mené de longues heures de négociations avec les Iraniens, mais nous n’avons pas abouti à un accord. »

Il a précisé que les discussions ont duré 21 heures, ajoutant : « Nous n’avons pas pu atteindre les objectifs fixés ; nous avons fait preuve d’une grande flexibilité, mais l’Iran a choisi de ne pas accepter les conditions américaines. »

Il a conclu ses déclarations en affirmant : « Nous rentrons aux États-Unis sans accord avec l’Iran. Nous avons négocié pendant de longues heures sans parvenir à un compromis satisfaisant. »