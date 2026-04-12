Sud-Liban : Raids et bombardements d’artillerie israéliens faisant des victimes et détruisant des habitations

L’agression menée par l’entité israélienne contre le Liban se poursuit avec une escalade marquée des raids aériens et des tirs d’artillerie, ciblant de vastes zones du Sud et frappant les quartiers résidentiels ainsi que les infrastructures.

Ce dimanche à l’aube, l’aviation de guerre ennemie a lancé un raid contre la localité de Brayqeh (caza de Nabatiyeh). Une autre frappe visant une maison à Ma’roub a fait 6 martyrs, selon l’Agence Nationale d’Information (ANI).

Ma’rioub:

L’occupation israélienne a également lancé, ce dimanche à l’aube, une violente ceinture de feu ciblant le secteur d’Al-Khachna dans la localité de Qana, au sud du Liban, frappant plusieurs habitations et infrastructures, entrainant le martyre de 5 citoyens et faisant plusieurs blessés.

Les raids ont laissé derrière eux des destructions massives sur les lieux, tandis que les équipes de la protection civile et les bulldozers se sont activés pour rouvrir la route et déblayer les décombres.

Images de la localité de Qana après les raids israéliens ayant entraîné plusieurs martyrs, samedi soir:

La zone de « Nabi Omran » à Al-Qulaylah, ainsi que le village de Mansouri, ont été la cible de tirs d’artillerie.

En parallèle, les chasseurs israéliens ont mené des raids sur les localités de Siddiqine, Bafliyeh, Al-Qulaylah et Bazouriyeh. Des éclats de missiles d’interception sont également tombés entre les habitations à Al-Qoley’ah.

L’aviation ennemie a entre ciblé une maison résidentielle à As-Samaiyah et a mené une frappe aérienne sur le village d’Aitit.

De plus, un hélicoptère de type « Apache » a ouvert un feu nourri et concentré à la mitrailleuse lourde vers la ville de Khiam, laquelle subit également d’intenses bombardements d’artillerie.

La municipalité de Khiam a appelé les habitants à la plus grande prudence, les exhortant à rester chez eux et à s’éloigner des fenêtres.

Dans le caza de Bint Jbeil, les avions de guerre ont attaqué les villages de Khirbet Selm, Kounine et Borj Qalaouiyeh. Depuis le milieu de la nuit de samedi à dimanche, une série de raids successifs a visé Sarbine, Haris (en deux vagues), Kafra et Khirbet Selm.

Durant la nuit, les abords de la ferme de Halta (périphérie de Kfarchouba) ont été frappés, tout comme la route reliant Chebaa à Habbarieh, qui serait désormais coupée.

À Chebaa, deux raids consécutifs ont détruit une maison, tandis que des tirs d’artillerie et des rafales de mitrailleuses provenant du site du « Radar » ont visé les lisières de cette localité.