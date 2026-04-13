Violents affrontements à Bint Jbeil et ses environs : la Résistance islamique cible les rassemblements et les véhicules de l’occupation

Pour la défense du Liban et de son peuple, et en réponse aux violations par l’occupation de l’accord de cessez-le-feu ainsi qu’à ses agressions répétées contre les villages du Sud, la Résistance islamique poursuit ses opérations après s’être engagée au cessez-le-feu face au non-respect de l’occupation.

Dimanche à 16h00, la Résistance islamique a ciblé un rassemblement de soldats de l’occupation israélienne aux abords de l’hôpital du Martyr Salah Ghandour, dans la ville de Bint Jbeil, avec une escadrille de drones explosifs, atteignant ses cibles directement.

À 18h00, 18h20 et 18h40, les combattants de la Résistance ont visé des rassemblements de véhicules et de soldats de l’armée d’occupation aux abords de l’école Al-Ishraq à Bint Jbeil et au triangle d’Al-Tahrir, par des salves de missiles successives, leur infligeant des coups directs.

Dans le même contexte, la Résistance islamique a visé à 14h00 un poste de commandement de l’armée d’occupation entre le village d’Aynata et la ville de Bint Jbeil, avec une escadrille de drones explosifs, atteignant leurs cibles.

À 13h15, ils ont visé avec succès un rassemblement de l’occupation israélienne dans le village de Chamaa, avec une escadrille de drones explosifs.

Peu auparavant, les combattants de la Résistance ont également ciblé un rassemblement de l’armée d’occupation dans le village d’Al-Bayyadah, avec une escadrille de drones explosifs.

Toujours dans le cadre de la riposte aux agressions de l’occupation, les combattants de la Résistance ont ciblé à 17h00 un char Merkava de l’armée d’occupation aux abords de l’hôpital de Meiss el-Jabal, à l’aide d’un drone explosif, le frappant directement.

À 10h15, les combattants ont aussi ciblé avec une escadrille de drones explosifs un rassemblement de soldats de l’occupation dans le village de Taybeh.

Dimanche à 09h45, la Résistance a visé un véhicule militaire transportant un état-major dans le village de Taybeh avec un drone explosif, suivi d’une attaque aux drones contre la colonie de Kiryat Shmona à 11h10.

La Résistance islamique au Liban continue de s’opposer à l’occupation dans le Sud et d’attaquer ses positions et ses colonies dans les territoires palestiniens occupés depuis l’extension de son agression le 2 mars dernier.

La Résistance souligne que « cette riposte se poursuivra jusqu’à l’arrêt de l’agression israélo-américaine contre notre pays et notre peuple ».