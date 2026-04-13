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    Trump attaque le Pape Léon XIV : « Faible »…« l’Église ne l’a désigné que parce qu’il est Américain »

      Le président américain Trump publie une image générée par intelligence artificielle le montrant sous l'apparence du Christ, posant sa main sur un malade pour le guérir.
      Rédaction du site

      Le président américain Donald Trump a violemment attaqué le Pape Léon XIV, le qualifiant de « faible face à la criminalité et terrible en politique étrangère ». Il a ajouté que le souverain pontife évoquait sa « peur » de l’administration Trump sans mentionner ce qu’il a décrit comme la peur vécue par l’Église catholique et les institutions chrétiennes lors de la pandémie de COVID-19.

      Trump lui a rappelé l’époque où « l’exercice du culte était restreint et des prêtres arrêtés pour violation des mesures de confinement », selon ses termes. Il a ajouté qu’il ne l’appréciait pas, affirmant : « J’aime beaucoup plus son frère Louis que lui », le décrivant comme un « partisan du mouvement MAGA ».

      Il a souligné qu’il ne voulait pas d’un Pape jugeant acceptable que l’Iran possède l’arme nucléaire ou s’opposant aux opérations américaines contre le Venezuela.

      Trump a également critiqué Léon XIV pour ses positions sur la politique américaine, déclarant qu’il ne voulait pas d’un Pape qui critique le président des États-Unis alors que celui-ci exécute ce qu’il appelle « le mandat pour lequel il a été élu », citant au passage la baisse de la criminalité et des performances économiques records à la Bourse.

      Le président US a poursuivi en affirmant que le Pape « devrait être reconnaissant » de sa présence au pouvoir, estimant que son élection était « une surprise », qu’il ne figurait sur aucune liste traditionnelle et qu’il n’avait été choisi que parce qu’il est Américain, pour des raisons liées à la gestion des relations avec l’administration américaine.

      « Si je n’étais pas à la Maison-Blanche, Léon ne serait pas au Vatican », a-t-il lancé.

      Il a estimé que le Pape Léon XIV « nuit à l’Église catholique » par ce qu’il considère comme un parti pris politique et une « préoccupation pour la gauche radicale », l’appelant à se concentrer sur ses missions religieuses et à éviter l’action politique.

      Dimanche , le Pape Léon XIV avait lancé un appel à la paix, exhortant les dirigeants à mettre fin aux guerres, déclarant : « Assez de culte de soi et d’argent, assez de démonstrations de force, assez de guerre », et critiquant la politique étrangère et d’immigration du président.

      Il a aussu exprimé sa compassion pour le peuple libanais, affirmant qu’il existe un « devoir moral » de le protéger. « Je suis plus proche que jamais, en ces jours de tristesse, de peur et d’espoir, du cher peuple libanais. », a-t-il déclaré lors d’une homélie devant la foule place Saint-Pierre.

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