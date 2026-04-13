Trump attaque le Pape Léon XIV : « Faible »…« l’Église ne l’a désigné que parce qu’il est Américain »

Le président américain Trump publie une image générée par intelligence artificielle le montrant sous l'apparence du Christ, posant sa main sur un malade pour le guérir.

Le président américain Donald Trump a violemment attaqué le Pape Léon XIV, le qualifiant de « faible face à la criminalité et terrible en politique étrangère ». Il a ajouté que le souverain pontife évoquait sa « peur » de l’administration Trump sans mentionner ce qu’il a décrit comme la peur vécue par l’Église catholique et les institutions chrétiennes lors de la pandémie de COVID-19.

Trump lui a rappelé l’époque où « l’exercice du culte était restreint et des prêtres arrêtés pour violation des mesures de confinement », selon ses termes. Il a ajouté qu’il ne l’appréciait pas, affirmant : « J’aime beaucoup plus son frère Louis que lui », le décrivant comme un « partisan du mouvement MAGA ».

Il a souligné qu’il ne voulait pas d’un Pape jugeant acceptable que l’Iran possède l’arme nucléaire ou s’opposant aux opérations américaines contre le Venezuela.

Trump a également critiqué Léon XIV pour ses positions sur la politique américaine, déclarant qu’il ne voulait pas d’un Pape qui critique le président des États-Unis alors que celui-ci exécute ce qu’il appelle « le mandat pour lequel il a été élu », citant au passage la baisse de la criminalité et des performances économiques records à la Bourse.

Le président US a poursuivi en affirmant que le Pape « devrait être reconnaissant » de sa présence au pouvoir, estimant que son élection était « une surprise », qu’il ne figurait sur aucune liste traditionnelle et qu’il n’avait été choisi que parce qu’il est Américain, pour des raisons liées à la gestion des relations avec l’administration américaine.

« Si je n’étais pas à la Maison-Blanche, Léon ne serait pas au Vatican », a-t-il lancé.

Il a estimé que le Pape Léon XIV « nuit à l’Église catholique » par ce qu’il considère comme un parti pris politique et une « préoccupation pour la gauche radicale », l’appelant à se concentrer sur ses missions religieuses et à éviter l’action politique.

Dimanche , le Pape Léon XIV avait lancé un appel à la paix, exhortant les dirigeants à mettre fin aux guerres, déclarant : « Assez de culte de soi et d’argent, assez de démonstrations de force, assez de guerre », et critiquant la politique étrangère et d’immigration du président.

Il a aussu exprimé sa compassion pour le peuple libanais, affirmant qu’il existe un « devoir moral » de le protéger. « Je suis plus proche que jamais, en ces jours de tristesse, de peur et d’espoir, du cher peuple libanais. », a-t-il déclaré lors d’une homélie devant la foule place Saint-Pierre.