« Hezbollah utilise pour la première fois un drone FPV ». 8 soldats ennemis blessés. 110 opérations en deux jours

Le Hezbollah a utilisé un drone de type FPV pour la première fois au combat contre l’occupation israélienne.

Selon les médias israéliens, cette appareil résiste à la guerre électronique, il est par conséquent difficile de le capter et dispose de capacités de manœuvres parmi les bâtiments. Il peut porter une charge explosive de 5 kg et traverser des dizaines de kilomètres.

Les médias israeliens n’ont pas indiqué quand cet appareil a été utilisé par la résistance libanaise.

L’armée israélienne a déclaré lundi que 8 de ses soldats ont été blessés dans l’explosion d’un drone piégé. Dans un communiqué concis, elle s’est contentée d’indiquer qu’elle a intercepté 10 drones tirés dans la matinée depuis le sud du Liban sans préciser le chiffre des drones tirés.

Une attaque aérienne concentrée

Vers 10 :30, Média de guerre de la résistance a rendu compte de la plus importante opération de la journée, au cours de laquelle la résistance a déclenché une attaque aérienne concentrée via des essaims de drones sur des positions des militaires ennemis dans la caserne Yiftah, la base Beit Hillel, la colonie de Kiryat Shmona, la salle de gestion du feu et une tente proche de la pièce d’artillerie Kfar Guiladi, une salle de commandement et une tente dans la caserne de Kfar Guiladi, et de même dans la colonie de Margaliot.

47 opérations lundi

Dans ces communiqués, la Résistance islamique a fait état de plus de 110 opérations en deux jours.

Le lundi 13 avril, elle a revendiqué 47 opérations entre 1 :20 et 23 :15 dont l’attaque aérienne concentrée.

Dans les autres opérations ont été visés :

Les colonies: Kiryat Shmona, Dovev, Misgav Am, Malkia, Nahariyya, Hanita, Shlomi, Kfar Blum, Manara, Shtula,

Les positions israéliennes dans les colonies suivantes : Metoula, Shlomi, Kiryat Shmona, Kfar Guiladi, Misgav Am, Ras Naqoura, Maalot Tarshiha, Karmiel, Yessud Hamaala, Hanita.

La 4 bases : Amidad au nord du lac de Tabarayya (Tibériade), Shraga, Tifin et la base de formation des parachutistes à Karmiel.

Les casernes : Avivim, Zar’it, Leman dans la colonie de Nahariyya, et Maalé Golani.

Des attroupements militaires dans les localités libanaises suivantes : Bint Jbeil, Naqoura, région al-Aqaba à Ain Ebel, Bayyada, Rachaf, Markaba…

La direction de l’hôpital Rambam à Haïfa a déclaré avoir accueilli lundi deux soldats israeliens blessés dans les combats au sud du Liban, les portant à 81 depuis le 20 mars.

Concernant les 62 opérations du dimanche 12 avril, Média de guerre de la Résistance islamique a rendu compte de 8 opérations contre des casernes, 3 contre des bases, 3 contre des positions frontalières et 17 contre des colonies.

La résistance a aussi mené 29 combats pour contrer les tentatives de progression ennemie sur le sol libanais.

Ce alors que l’armée ennemie avait déclaré avoir attaqué 150 cibles du Hezbollah dans plusieurs régions du sud-Liban durant les dernières 24 heures. Sachant qu’elle a investi 5 divisions dans l’invasion terrestre su sol libanais.

Les raids et pilonnages ennemis israéliens ne connaissent pas de répit dans le sud-Liban : ils ont tué 34 personnes et blessé 174 autres, selon les chiffres officiels.

Source : Divers