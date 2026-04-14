Le taux de pénétration des missiles iraniens serait passé de 5% à 27% (Média israélien)

Le journal israélien Haaretz a rapporté, sur la base d’une analyse de données militaires, qu’environ un quart des missiles lancés depuis l’Iran au cours de la dernière semaine de la guerre ont réussi à pénétrer les systèmes de défense aérienne israéliens, ce qui indique une augmentation progressive des taux de pénétration.

Le journal a rapporté que l’Iran avait lancé environ 650 missiles en 40 jours, dont 77 sont tombés en « Israël », notamment 16 missiles à ogives conventionnelles qui ont tué 14 personnes, et 61 missiles à fragmentation qui ont causé des dégâts importants dans au moins 380 endroits.

Elle a souligné que les missiles à fragmentation représentaient le plus grand défi pour les systèmes de défense, car leur interception nécessite des systèmes avancés tels que Arrow 3 ou THAD , tandis que le système Fronde de David est inefficace contre ce type de missile, ce qui contribue aux taux de pénétration élevés, notamment en raison de la dépendance de l’armée à l’égard d’une « politique d’interception » qui tient compte du type de missiles et des priorités en matière de protection.

Les données ont montré que le pourcentage de missiles atteignant leurs cibles a progressivement augmenté, passant de 5 % la première semaine à 27 % dans les derniers jours de la guerre, malgré les assurances qu’il n’y avait pas de pénurie de missiles intercepteurs, mais avec des problèmes liés à leur qualité et à leur distribution.

Le journal a également souligné que les bombes à fragmentation, malgré les dégâts considérables qu’elles causent, sont moins destructrices que les ogives lourdes, mais que leur danger réside dans leur large dispersion et leurs éclats mortels, surtout si les populations ne se réfugient pas dans des zones fortifiées.

Selon Haaretz, l’utilisation accrue de ce type de missile, ainsi que l’élargissement du ciblage aux zones résidentielles, témoignent d’un changement de tactique chez l’Iran durant la guerre, contrairement aux défis croissants auxquels sont confrontés les systèmes de défense israéliens face à cette menace changeante.

Source : Médias