Un soldat israélien abattu au Sud-Liban et 154 autres blessés en 5 jours de combats, selon l’armée d’occupation

L’armée d’occupation israélienne a annoncé la mort d’un soldat au Sud-Liban, tout en révélant que 154 officiers et soldats ont été blessés lors des combats en cours depuis cinq jours, dont des dizaines de blessés graves et modérés.

le soldat tué est un sergent-chef abattu lors d’affrontements au Sud-Liban, notant que trois autres soldats ont été blessés lors des dernières confrontations, a-t-on ajouté de même source.

Selon les données militaires israéliennes, 34 soldats ont été grièvement blessés et 78 autres ont subi des blessures modérées depuis le début de la récente escalade, tandis que les estimations au sein de l’institution militaire israélienne indiquent une intensification des affrontements au Sud-Liban.

Dans ce contexte, les médias israéliens ont cité des milieux militaires et sécuritaires affirmant que la situation sur le terrain est désormais plus proche d’un retour aux combats ouverts que de l’apaisement, à la lumière de la poursuite des opérations et des attaques mutuelles.

Par ailleurs, des rapports israéliens ont fait état du lancement de dizaines de drones vers le nord de la Palestine occupée, dont certains sont équipés de systèmes avancés difficiles à détecter, causant des dommages dans plusieurs colonies, dont Kiryat Shmona.

Les rapports mentionnent également l’utilisation de drones de combat (kamikazes) pour cibler des véhicules militaires israéliens au Sud-Liban.