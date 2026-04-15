mercredi, 15/04/2026   
   Beyrouth 15:00
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Fadlallah : Le pouvoir assume la responsabilité du sang versé, se plie aux diktats extérieurs et incite à la division interne

      Rédaction du site

      Le député Hassan Fadlallah, membre du bloc du Hezbollah « Fidélité à la Résistance », a affirmé que la majorité du peuple libanais rejette tout alignement sur l’ennemi israélien.

      Il a assuré que « l’option d’un référendum populaire sur les questions cruciales demeure envisageable, car elle reflète la volonté réelle des citoyens ».

      M.Fadlallah a en outre souligné « qu’une part de la responsabilité du sang versé sur le territoire libanais incombe à ceux qui refusent d’inclure le Liban dans tout accord de cessez-le-feu, imputant au pouvoir politique les conséquences de cette voie ».

      Il a également accusé certaines parties de « rompre le pacte national  en incitant à la division interne et en diffusant des récits inexacts sur les développements de terrain, notamment ce qui se passe lors de la bataille de Bint Jbeil ».

      « Qui est hors-la-loi ? La Résistance qui défend la terre ou le pouvoir qui persiste à faire des concessions et à communiquer avec l’ennemi ? », s’est-il interrogé.

      Et d’ajouter : « l’image projetée à Washington ne reflète ni la réalité du Liban, ni les choix de son peuple », appelant le pouvoir à assumer ses responsabilités et à œuvrer pour rassembler les Libanais sous l’égide de la Constitution, au lieu de s’engager dans des politiques qu’il qualifie de soumises aux diktats extérieurs.

      Et M.Fadlallah de conclure : « la tentative de dissocier le processus de négociation au Liban des autres fronts, selon les propositions actuelles, ne sert pas l’intérêt national mais s’inscrit dans le cadre des exigences israéliennes ».

      En Lien

      Fadlallah : Le pouvoir assume la responsabilité du sang versé, se plie aux diktats extérieurs et incite à la division interne

      Fadlallah : Le pouvoir assume la responsabilité du sang versé, se plie aux diktats extérieurs et incite à la division interne

      “Les autorités libanaises ont empêché l’inclusion du Liban dans le cessez-le-feu entre l’Iran et les USA » (Sources iraniennes)

      “Les autorités libanaises ont empêché l’inclusion du Liban dans le cessez-le-feu entre l’Iran et les USA » (Sources iraniennes)

      Correspondant d’Al-Manar : Des équipes d’associations de secours ont été ciblées alors qu’elles inspectaient le site du raid dans la localité de Mayfadoun, au sud du Liban

      Correspondant d’Al-Manar : Des équipes d’associations de secours ont été ciblées alors qu’elles inspectaient le site du raid dans la localité de Mayfadoun, au sud du Liban