Fadlallah : Le pouvoir assume la responsabilité du sang versé, se plie aux diktats extérieurs et incite à la division interne

Le député Hassan Fadlallah, membre du bloc du Hezbollah « Fidélité à la Résistance », a affirmé que la majorité du peuple libanais rejette tout alignement sur l’ennemi israélien.

Il a assuré que « l’option d’un référendum populaire sur les questions cruciales demeure envisageable, car elle reflète la volonté réelle des citoyens ».

M.Fadlallah a en outre souligné « qu’une part de la responsabilité du sang versé sur le territoire libanais incombe à ceux qui refusent d’inclure le Liban dans tout accord de cessez-le-feu, imputant au pouvoir politique les conséquences de cette voie ».

Il a également accusé certaines parties de « rompre le pacte national en incitant à la division interne et en diffusant des récits inexacts sur les développements de terrain, notamment ce qui se passe lors de la bataille de Bint Jbeil ».

« Qui est hors-la-loi ? La Résistance qui défend la terre ou le pouvoir qui persiste à faire des concessions et à communiquer avec l’ennemi ? », s’est-il interrogé.

Et d’ajouter : « l’image projetée à Washington ne reflète ni la réalité du Liban, ni les choix de son peuple », appelant le pouvoir à assumer ses responsabilités et à œuvrer pour rassembler les Libanais sous l’égide de la Constitution, au lieu de s’engager dans des politiques qu’il qualifie de soumises aux diktats extérieurs.

Et M.Fadlallah de conclure : « la tentative de dissocier le processus de négociation au Liban des autres fronts, selon les propositions actuelles, ne sert pas l’intérêt national mais s’inscrit dans le cadre des exigences israéliennes ».