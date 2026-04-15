Blocus américain sur Ormuz : Bloomberg craint une confrontation avec la Chine. Trump s’attend à « un gros câlin » de la part de Xi

Selon l’agence Bloomberg, la tentative du président américain Donald Trump d’empêcher l’Iran d’utiliser le détroit d’Ormuz menace de déclencher une confrontation avec la Chine, quelques semaines avant une rencontre prévue entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping à Pékin.

Le président américain devrait se rendre à Pékin à la mi-mai, pour sa première visite de ce type depuis 2017.

Dimanche, l’armée américaine a annoncé imposer son propre blocus aux « navires de toutes nationalités entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens » depuis lundi, à 14H00 GMT.

Selon l’agence, l’atmosphère devient de plus en plus tendue, avec « une escalade des critiques américaines à l’égard de Pékin », le secrétaire au Trésor, Scott Bisent, ayant décrit la Chine comme un « partenaire peu fiable », tandis que le représentant américain au commerce a mis en garde contre l’impact de ses relations avec l’Iran sur le cours des relations bilatérales.

Bloomberg estime que Pékin a durci le ton concernant la démarche américaine, le président chinois Xi Jinping ayant rompu mardi son silence de près de sept semaines sur la guerre contre l’Iran, avertissant que l’ordre mondial était en train de s’effondrer et de sombrer dans le chaos. Tandis que le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié le blocus naval américain de « dangereux et irresponsable ».

Bloomberg a noté que les menaces américaines d’intercepter ou de détourner des navires liés à l’Iran pourraient entraîner des frictions directes avec les navires alliés à la Chine, augmentant ainsi le risque d’une confrontation entre la marine américaine et Pékin.

La Chine possède des « atouts ».

Dans ce contexte, Hu Xijin, ancien rédacteur en chef du Global Times, a averti que la Chine dispose d’« atouts » qu’elle peut utiliser pour riposter si Washington cherche à nuire à ses intérêts.

Il a fait remarquer que toute escalade économique pourrait inciter la Chine à riposter, notamment en restreignant ses exportations de terres rares ou en réduisant ses importations de soja en provenance des États-Unis.

Trump a menacé d’imposer des droits de douane allant jusqu’à 50 % aux pays qui arment l’Iran, suite à des informations faisant état de projets chinois de fournir à Téhéran des systèmes antimissiles, allégations que Pékin a niées et qualifiées de « campagne de diffamation ».

Des analystes ont suggéré à Bloomberg que « Washington pourrait chercher, en ciblant les importations de pétrole chinoises, à pousser Pékin à faire pression sur Téhéran pour qu’il reprenne les négociations, tout en avertissant d’une possible riposte chinoise similaire. »

À l’inverse, les responsables chinois ont considéré que les actions de Trump reflétaient un dilemme dans la gestion de la guerre, notant que Washington « blâme Pékin » pour son incapacité à atteindre ses objectifs en Iran.

« La Chine est très heureuse »

Mercredi, le président américain a affirmé que la Chine avait accepté de ne pas fournir d’armes à l’Iran, ajoutant qu’il avait reçu des garanties directes de la part de son homologue Xi Jinping.

« La Chine est très heureuse que j’ouvre de manière permanente le détroit d’Ormuz. Je le fais pour eux – et pour le Monde. Cette situation ne se reproduira pas. Ils ont accepté de ne pas envoyer d’armes à l’Iran », a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social, rapporte l’AFP.

« Le président Xi me fera un gros câlin quand j’arriverai là-bas dans quelques semaines. Nous travaillons ensemble de manière intelligente et très bien! Cela n’est-il pas mieux que de se battre??? MAIS SOUVENEZ-VOUS, nous sommes très forts pour nous battre, si nous le devons – meilleurs que n’importe qui !!! », a-t-il ajouté.

Source : Divers