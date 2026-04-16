Liban : les rassemblements et les véhicules israéliens à Taybeh, Khiam et Bint Jbeil dans la ligne de mire de la Résistance

La Résistance islamique au Liban a annoncé, ce jeudi, l’exécution d’une série d’opérations ciblant les rassemblements de soldats de l’armée d’occupation israélienne et ses véhicules lors de leurs tentatives d’avancée à l’intérieur du territoire libanais, ainsi que des sites et des quartiers généraux militaires israéliens dans le nord de la Palestine occupée.

Dans ses communiqués successifs depuis la nuit de mercredi à jeudi, la Résistance a déclaré avoir ciblé le site de Hanita, la caserne de Liman (au nord de la colonie de Nahariya), la base logistique de la 146e division de l’armée d’occupation (au nord du village de Sheikh Danoun, à l’est de Nahariya), et le site de Ras Naqoura avec des escadrons de drones d’assauts.

La Résistance a également tiré un barrage de roquettes contre le site de Hadabat al-Ajal, au nord de la colonie de Kfar Yuval.

Des salves de roquettes ont également visé les colonies de Kiryat Shmona, Kfar Giladi, Misgav Am et Margaliot, Karmiel et Peki’in.

La chaîne israélienne Kan a en outre indiqué que vers 04h00 ce matin, un missile terre-terre appartenant au Hezbollah est tombé dans la région d’Atlit, au sud de Haïfa.

Mercredi, le quartier général du commandement de la 146e division dans la colonie de Ga’aton a été visé par un escadron de drones d’assaut, ainsi qu’un radar de communication dans la caserne de Katsavia dans le Golan syrien occupé par un barrage de missiles, selon le Média de guerre de la Résistance.

Taybeh, Khiam et Bint Jbeil

Concernant la riposte aux tentatives d’avancée israéliennes en territoire libanais, les combattants de la Résistance islamique ont contré une force israélienne qui tentait d’avancer depuis la localité de Taybeh vers la zone d’Al-Khazzan dans le village d’Al-Qantara. À partir de 05h30, les combattants ont engagé des affrontements nourris avec la force ennemie et l’ont ciblée avec des armes guidées, ce qui a entraîné la destruction de 4 chars et de 2 véhicules de transports de troupes. Les affrontements se poursuivent au moment de la rédaction de ce communiqué, a précisé un communiqué de la Résistance.

La Résistance a également annoncé avoir ciblé, mercredi soir, des rassemblements de soldats de l’armée d’occupation israélienne et leurs véhicules sur la colline d’Al-Hamamis, au sud de la ville frontalière de Khiam, par d’importants barrages de missiles.

De même, la Résistance a révélé avoir ciblé un char Merkava, à la périphérie nord-est de la ville de Bint Jbeil, avec un missile guidé, atteignant sa cible avec certitude.

Témoignages des soldats israéliens blessés à Bint Jbeil

Pour ce qui est de Bint Jbeil, la chaîne israélienne 12 a indiqué que les combattants de la brigade parachutiste font partie des forces qui mènent actuellement les combats à Bint Jbeil, au sud du Liban.

Cette chaine a relayé les témoignages des soldats israéliens blessés : « Attention, le tireur est là-bas ! », a-t-on entendu hurler un soldat via la radio durant les affrontements.

Le caporal (D), un combattant du 101e bataillon blessé lors de l’incident, s’est remémoré les moments de l’accrochage depuis son lit d’hôpital : « Nous avons commencé à perquisitionner les premières maisons, et quand nous sommes arrivés à la dernière, une cellule composée de trois combattants s’y cachait ; ils ont ouvert le feu sur nous et l’affrontement a commencé. »

Le caporal (D) a ajouté que les forces ressentaient une tension avant même le départ : « Le chef d’équipe nous a dit avant l’assaut : les gars, s’il doit y avoir un accrochage, ce sera lors de cette opération. Nous étions en état d’alerte et prêts. »

Le caporal (A), un autre combattant du bataillon blessé lors de l’incident, a déclaré : « Nous sommes entrés à l’intérieur de la maison et nous avons essuyé des tirs nourris. Nous avons entendu des cris et l’équipe médicale a été appelée par radio. »

À travers le réseau de communication, les moments de l’évacuation des blessés sous le feu ont été entendus : « J’ai un blessé ici, viens le soulever. Soulevez, soulevez, soulevez ! » criaient les soldats.

Il convient de rappeler que la Résistance islamique au Liban a réitéré que ses opérations interviennent « en réponse à la violation par l’ennemi de l’accord de cessez-le-feu et à ses agressions répétées contre les villages du Sud, alors que la Résistance s’est engagée au cessez-le-feu contrairement à l’ennemi ». Elle a ajouté que cette riposte se poursuivra jusqu’à l’arrêt de l’agression israélo-américaine contre le Liban et son peuple.

Dans son bilan hebdomadaire, la Résistance islamique a révélé avoir mené 488 opérations militaires entre le 6 et le 13 avril courant, précisant que 219 opérations ont eu lieu en territoire libanais et 269 autres en territoire palestinien, avec une profondeur de ciblage atteignant 150 km et une moyenne quotidienne de 70 opérations.