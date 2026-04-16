Où est passé le pilote américain du F15 ?

Dix jours se sont écoulés depuis le 5 avril, date à laquelle le président Trump d’abord, puis l’armée américaine ont annoncé que le pilote rescapé du F15 abattu par l’Iran avait été sauvé. Puis plus rien.

Pas une photo de ce pilote, pas un signe de vie ou d’existence. Le silence total des grands médias occidentaux est lui-même intrigant. Personne pour se poser des questions ? Des questions d’abord sur l’incohérence du récit de départ, celui d’explication de la destruction de plusieurs aéronefs, comme de cette disparation, de nouveau, du pilote. On se trouve devant in problème grave d’information et de communication. Y aurait-il un secret ? Serait-il si lourd qu’il puisse aboutir à la peur de parler, à une sorte de loi du silence, une omerta, mais à une échelle jamais connue.

On peut avancer alors une hypothèse certes audacieuse mais qui a le mérite d’expliquer le point essentiel : le fait qu’il n’y ait pas d’image ou de photo du pilote sauvé, alors que c’est obligatoire du point de vue de l’information et de la communication.

L’hypothèse est celle-ci : ce pilote n’aurait tout simplement pas existé. L’information d’un second pilote aurait alors été donnée pour cacher une autre opération qui a échoué comme en témoigne le nombre d’aéronefs détruit au sol.

Si cette hypothèse se confirme, on entre alors là carrément dans un autre monde, terriblement inquiétant. Tout est alors possible. Ce serait une opération dans laquelle des centaines de personnes du système médiatique dominant auraient été embarqués, trompés eux-mêmes. Une sorte d’hallucination collective. Ça va loin, très loin. Et même trompés, ils auraient participé à tromper avec un zèle stupéfiant, sans jamais se poser une question, celle que sont supposés se poser les journalistes, les éditorialistes, les experts militaires de tout grade. Ou alors ils ont été, à des degrés divers, tout simplement complices. Quel scandale alors !

Par Professeur Djamel Labidi

Source: Réseau international