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    « Les USA, 7e district d’Israël » « Israël, la colonie qui contrôle les USA », les dirigeants iraniens constatent la soumission des Etats-Unis à « Israël »

      Une caricature dans les médias iraniens
      Rédaction du site

      Les responsables iraniens multiplient les déclarations qui rendent compte de la soumission des Etats-Unis à Israël, politique devenue de plus en plus flagrante surtout durant les dernières négociations tenues dans la capitale pakistanaise.  

      Les États-Unis sont devenus « le septième district d’Israël », a déclaré jeudi le premier vice-président iranien, Mohammad Reza Aref, lors d’une réunion avec des membres du gouvernement.

      Mardi dernier, il avait commenté les propos du chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu, dans lesquelles il a affirmé recevoir des briefings quotidiens, précisant que « Vance l’avait informé, à son retour d’Islamabad, des détails des négociations, comme il le fait chaque jour ».

       « Pour la première fois de l’histoire, un haut responsable d’un gouvernement fournit des briefings quotidiens au chef d’un autre régime », estime Aref, ajoutant que la question « n’est pas liée à l’Iran, mais reflète plutôt une humiliation structurelle ».

      Il s’est demandé si le peuple américain se rendait compte que « la Maison Blanche est en réalité devenue une branche qui présente des rapports pour un autre régime ».

      Au lendemain du premier round des négociations entre l’Iran et les Etats-Unis, Aref avait assuré que ces négociations auraient pu réussir si les Etats-Unis étaient entrés avec pour objectif « les USA d’abord », slogan de la campagne électorale du président américain actuel.

      « Mais elles ont été entravées parce que la délégation américaine sont venus aux négociations avec comme slogan « Israël d’abord », a-t-il jugé.

      Même constat de la part de Mohammad Marandi, membre de la délégation iranienne participant aux négociations avec les États-Unis à Islamabad.

      Observant que le vice-président américain J.D. Vance tenait constamment Netanyahu informé du déroulement des négociations « étape par étape », il a conclu dans une interview ce jeudi sur YouTube que « l’histoire de l’humanité n’a jamais connu une telle servilité ».

      Marandi a décrit Israël comme une « colonie qui contrôle les États-Unis », estimant que le compte rendu de Vance à Netanyahu est « une insulte au peuple américain ».

      Source : Divers

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