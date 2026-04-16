Un cessez-le-feu à minuit au Liban. « La résistance surveillera l’engagement de l’ennemi »

Des sources ont assuré pour notre chaîne Al-Manar que l’ambassadeur iranien a informé le Hezbollah à l’aube du jeudi que le président américain Donald Trump contacterait le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour les informer d’un cessez-le-feu prévu cette nuit.

Selon ces sources, l’ambassadeur iranien avait confirmé au Hezbollah que le cessez-le-feu au Liban a été exigé par les Iraniens comme condition essentielle aux négociations avec les Américains.

Auparavant, le président américain avait annoncé, via sa plateforme Truth Social, un cessez-le-feu de dix jours au Liban. Il a précisé avoir eu d’excellentes discussions avec le président libanais et le Premier ministre israélien, et que les deux dirigeants s’étaient mis d’accord pour que la trêve débute à 17 heures, heure de Washington, soit à minuit, heure de Beyrouth.

Alors que le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l’Iran comprenait comme condition iranienne l’inclusion du Liban pour entamer les négociations, le Premier ministre israélien a refusé d’obtempérer et le président américain s’est rétracté. Ce qui a abouti à l’échec des pourparlers d’Islamabad qui a confirmé plusieurs fois l’inclusion du Liban.

« Le cessez-le-feu doit être total et global »

Dans ce contexte, Reuters a cité le député du Hezbollah Hassan Fadlallah qui a déclaré que l’ambassadeur iranien les avait informés que le cessez-le-feu débuterait cette nuit-là. Il a toutefois assuré que l’engagement du Hezbollah à la trêve est lié à l’engagement d’Israël à mettre fin à toutes les formes d’hostilités.

Le député Ali Fayyad, qui a tenu à préciser que « le cessez-le-feu doit être total et global » a déclaré que « toute attaque contre un site ou tout assassinat constituera une violation flagrante de la résolution. Nous allons traiter l’accord avec vigilance et prudence.

Fayyad a aussi indiqué que l’accord devrait réaliser les revendications du Liban à savoir le retrait israélien des territoires libanais, la cessation des hostilités et le retour des déplacés vers leurs villes et villages.

« Toute présence israélienne sur le sol libanais confère au peuple le droit de résister », a-t-il affirmé.

Le député Ibrahim Moussawi a pour sa part, assuré que « le Hezbollah respectera le cessez-le-feu avec Israël à condition qu’il soit global et comprenne l’arrêt des tous les actes hostiles israéliens et les assassinats contre lui ». « Le cessez-le-feu n’aurait pu être réalisé sans prendre en compte que l’Iran l’a conditionné en échange de la question du détroit d’Ormuz », a-t-il rappelé.

Selon lui cet exploit revient avant tout « à la constance légendaire des combattants de la résistance, à l’endurance et à la patience des personnes déplacées, et aux efforts considérables de la République islamique. »

Selon Al-Manar, la résistance a pour sa part assuré qu’elle surveillera l’engagement concret et réel d’Israël à mettre fin à toutes les hostilités contre le Liban.

Entretien téléphonique entre Ghalibaf et Berri

Après l’annonce du cessez-le-feu, le chef du Parlement libanais Nabih Berri a demandé aux personnes déplacées de ne pas se précipiter vers leurs villes et villages avant que les choses ne s’éclaircissent.

Dans la journée, il avait eu un entretien téléphonique avec son homologue iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, qui lui a assuré qu’il suivait en permanence la situation au Liban et l’instauration d’un cessez-le-feu, soulignant que cette question revêtait une grande importance pour Téhéran

Ces événements surviennent alors que des affrontements se poursuivent depuis le 2 mars à la frontière libano-palestinienne, où les combattants de la Résistance islamique au Liban font face aux tentatives d’incursions incessantes de l’occupation israélienne.

Des dizaines de raids ont été perpétrés dans la journée contre plusieurs villes et localités du Sud-Liban. La ville de Nabatiyeh à elle seule a subi plus de 40 raids aériens dans l’après-midi, a rapporté le correspondant d’al-Manar au sud du pays.

Source : Al-Manar