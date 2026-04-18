« Sans ligne géographique continue », l’armée d’occupation veut établir une « ligne jaune » au Sud-Liban. Un soldat tué vendredi

Raid aérien de la Résistance islamique via un projectile aérien sur une position israélienne au Sud-Liban.

L’armée d’occupation israélienne a annoncé samedi avoir établi une « ligne jaune » dans le sud du Liban, où elle ne dispose pas de ligne géographique continue », selon un expert. Elle a déclaré soutenir le cessez-le-feu avec le Liban, exprimant le souhait que les négociations directes avec les autorités libanaises

Elle a déclaré qu’au cours des dernières 24 heures, les forces israéliennes opérant au sud de la « ligne jaune », dans le sud du Liban, ont repéré ce qu’elle a qualifié de « terroristes », et a affirmé qu’ils avaient « violé l’accord de cessez-le-feu et se sont approchés au nord de la Ligne jaune d’une manière qui constituait une menace directe », faisant ainsi la première mention de cette ligne depuis le début du cessez-le-feu. L’armée israélienne a ajouté qu’elle était autorisée à agir contre les menaces, malgré le cessez-le-feu.

Citant des responsables militaires israéliens, le média américain CNN avait rapporté que Tel Aviv empêchera les habitants libanais de retourner dans 55 localités et villages de cette zone. Indiquant que 20 villages ont été entièrement détruits. Cette ligne est similaire à la ligne établie dans la bande de Gaza, constatent les observateurs.

L’armée ennemie soutient le cessez-le-feu

Dans ce contexte, rapportent les médias israéliens, l’armée israélienne a recommandé de garder le contrôle de la bande frontalière occupée au sud Liban et de ne pas se retirer de la ligne jaune.

Dans les autres recommandations qu’elle a dépêchées au leadership politique, elle a fait part de la possibilité de « réaliser une paix de longue durée sur le front nord via un accord politique », estimant que « le but n’est pas de revenir à des rounds de combats au nord ».

« L’armée soutient le cessez-le-feu qui a été conclu avec le Liban et croit que les négociations directes entre Israël et le Liban sont historiques et pourraient améliorer la situation sécuritaire avec le temps », rapportent les médias israéliens.

Elle a souligné qu’il faut agir pour parvenir à un accord qui dépouille la totalité du sud du Liban de ses armes, au moins jusqu’au fleuve du Litani sous la supervision et la surveillance des Etats-Unis et de laisser la zone tampon occupée sous contrôle israélien.

« Pas de ligne géographique continue »

Selon le site web de la chaine qatarie al-Jazeera, l’armée israélienne ne possède pas de ligne géographique continue, mais est concentrée en poches et en points dispersés dans les secteurs libanais ouest, centre et est.

Militairement, il existe une différence entre « revendiquer le contrôle » et « exercer un contrôle effectif », car l’occupation n’a pas atteint le double objectif d’« établir le contrôle et de procéder à un nettoyage territorial », constate son expert militaire Nidal Abou Zeid

Il a donné l’exemple de la localité de Bint Jbeil qui est assiégée de plusieurs directions, mais où des dizaines de combattants du Hezbollah restent à l’intérieur, faisant de leur sort un atout dans les négociations.

Concernant la localité d’al-Khiam, Le contrôle israélien y est limité à seulement 50 %, après l’échec de l’avancée vers la zone de Debbine, a ajouté Abou Zeid.

Violations. un soldat tué

Les violations israéliennes du cessez-le-feu se sont poursuivies.

Vendredi, l’armée ennemie israélienne a tué un Libanais et blessé trois autres personnes, dont un ressortissant syrien, lors d’une frappe aérienne israélienne qui a ciblé une moto et une voiture sur la route publique de Qounine – Beit Yahoun, dans le district de Bint Jbeil, au sud du Liban.

Après cette attaque, elle a rapporté que 6 soldats ont été blessés dont un grièvement dans l’explosion d’un engin piégé au sud du Liban. Elle a ce samedi annoncé la mort de l’un des soldats blessés.

Le soldat tué, un réserviste dans le bataillon 89 des parachutistes était un employé chez Rafael, l’une des principales entreprises israéliennes spécialisées dans les industries militaires, les équipements et dispositifs électroniques.

Le Hezbollah a annoncé qu’il n’acceptera le cessez-le-feu que s’il assure le retrait total israélien des territoires libanais. Son responsable du dossier des ressources et des frontières Nawaf al-Moussawi a assuré vendredi que « la résistance ripostera de manière appropriée à toute violation du cessez-le-feu ».

« Il n’y aura pas de retour en arrière , on ne peut permettre les liquidations et les bombardements comme avant la bataille », a-t-il averti.

Média de guerre de la Résistance islamique a diffusé les images aériennes d’un raid aérien réalisé le 15 avril via un projectile aérien contre une position de l’artillerie israélienne à al-Bayyada au sud du Liban.

Source : Divers