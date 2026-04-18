Le Hezbollah nie tout lien avec l’incident avec la FINUL

Le Hezbollah a nié samedi tout lien avec l’incident impliquant les forces de maintien de la paix de la FINUL dans la région de Ghandouriyeh-Bint Jbeil, au sud du Liban, appelant à la prudence dans l’attribution des responsabilités et le jugement concernant cet incident.

Le communiqué explique qu’il faut attendre les résultats de l’enquête de l’armée libanaise pour connaître les circonstances exactes de l’incident.

Le Hezbollah a également mis l’accent dans sa déclaration sur la nécessite de la poursuite de la coopération entre les résidents, la FINUL et l’armée libanaise, soulignant la nécessité d’une coordination totale entre l’armée libanaise et les forces de maintien de la paix dans leurs mouvements, notamment au vu de ces circonstances délicates.

Le Hezbollah a exprimé sa surprise face aux positions qui se sont empressées de lancer des accusations indiscriminées contre lui, « à un moment où ces parties sont absentes et que leurs voix ne se font pas entendre lorsque l’ennemi israélien attaque les forces de la FINUL ».

Plus tôt dans la journée, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a condamné l’attaque perpétrée contre une patrouille appartenant à l’unité française opérant dans le cadre de la FINUL au Liban.

Cette annonce intervient après que le président français Emmanuel Macron a annoncé la mort d’un soldat français lors d’une attaque visant leur patrouille dans le sud du Liban, selon Reuters.

Source : Médias