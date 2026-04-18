Iran : Les Gardiens de la révolution annoncent l’arrestation de 69 agents américains et israéliens à Mazandaran

Le bureau des relations publiques des Gardiens de la révolution iranienne a annoncé l’arrestation de 69 agents américains et israéliens dans la province de Mazandaran.

Selon un communiqué des Gardiens, « ces cellules étaient chargées de transmettre des informations sur des sites sensibles et tentaient de mener des opérations de sabotage en territoire iranien ».

Le bureau des relations publiques a également confirmé « la saisie d’armes à feu, d’armes blanches et de matériel de communication, ainsi que de 20 récepteurs internet utilisés pour transmettre des informations à des services de renseignement ennemis et à des réseaux hostiles ».

Plus tôt ce mois-ci, le ministère iranien du Renseignement avait annoncé « l’arrestation de 17 agents » travaillant pour le tandem américano-israélienn dans la province d’Azerbaïdjan occidental, située au nord-ouest du pays. Cette opération de sécurité s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les tentatives d’infiltration.

Cette opération coïncide avec les campagnes intensives menées par la République islamique d’Iran pour démanteler les réseaux d’espionnage soutenus par le Mossad et les États-Unis, notamment suite à l’agression américano-israélienne.

Source : Médias