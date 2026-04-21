Reuters : Les pays du Golfe craignent que les pourparlers ne consolident l’emprise de Téhéran sur le détroit d’Ormuz

Les pays du Golfe redoutent que les discussions américano-iraniennes ne viennent sceller le contrôle « doré » de Téhéran sur le détroit d’Ormuz, c’est ce qu’a rapporté l’agence Reuters.

L’agence souligne que l’avertissement de l’ex-président russe, Dmitri Medvedev, a renforcé les craintes du Golfe : la réouverture du détroit pourrait être le seul gain de ces pourparlers, restant bien en deçà de la désescalade globale jugée vitale par ces États.

Selon l’agence, responsables et analystes s’attendent à ce que le prochain cycle de négociations à Islamabad se focalise de plus en plus sur les limites de l’enrichissement d’uranium et la gestion de l’influence iranienne à Ormuz, plutôt que sur les missiles ou les alliés régionaux de l’Iran.

Comme l’ont averti les responsables du Golfe, selon Reuters, cette approche pourrait aboutir à consolider l’emprise de l’Iran sur les approvisionnements énergétiques au Moyen-Orient, en gérant son influence plutôt qu’en la démantelant, et en donnant la priorité à la stabilité économique mondiale, tout en laissant les pays les plus exposés aux conséquences énergétiques et sécuritaires en dehors du processus décisionnel officiel.

Reuters cite également des sources du Golfe affirmant que la diplomatie américano-iranienne se détourne désormais de la réduction du programme de missiles pour se concentrer sur les niveaux d’enrichissement et une acceptation tacite de l’influence de Téhéran sur le détroit.

Bien que les négociations stagnent sur l’enrichissement — l’Iran refusant le « taux zéro » et l’exportation de ses stocks —, le simple glissement des priorités inquiète au plus haut point les capitales du Golfe.

Une source du Golfe proche des cercles gouvernementaux a confié à Reuters : « En fin de compte, le détroit d’Ormuz restera une ligne rouge. Ce n’était pas un problème auparavant, mais ça le devient. Les règles du jeu ont changé ».

En écho, une source de sécurité iranienne de haut rang a déclaré à la même agence que l’Iran « s’est préparé pendant des années au scénario d’une fermeture du détroit et a planifié chaque étape. Aujourd’hui, ce détroit est l’un des outils les plus efficaces de l’Iran, un levier géographique qui constitue une force de dissuasion puissante ».

La source a décrit le détroit comme un « actif doré inestimable, ancré dans la géographie de l’Iran — un atout que le monde ne peut lui retirer car il émane de sa propre position ».

Une seconde source iranienne, proche des Gardiens de la révolution, est allée plus loin en affirmant que le tabou historique entourant l’usage d’Ormuz est désormais brisé.

Elle décrit le détroit comme une épée « sortie de son fourreau » que les États-Unis et la région ne peuvent plus ignorer, offrant ainsi à la zone un levier contre les puissances étrangères.

Les analystes estiment que l’inquiétude majeure du Golfe réside dans le fait que, si les missiles, les drones et les alliés de l’Iran ont frappé leur région à maintes reprises, les négociations se recentrent presque exclusivement sur Ormuz en raison de son impact économique mondial, marginalisant ainsi leurs propres préoccupations sécuritaires.

Des sources du Golfe précisent que le cœur du conflit n’est plus de savoir qui contrôle le passage, mais qui en fixe les règles, marquant un basculement des normes internationales vers des arrangements basés sur le rapport de force.

Dans ce contexte, des diplomates rapportent que les responsables du Golfe ont exhorté Washington à ne pas lever totalement les sanctions, préconisant une approche graduelle pour tester le comportement de l’Iran, estimant que les menaces fondamentales ne sont toujours pas traitées.

Enfin, le rapport souligne qu’à travers tout le Golfe, le sentiment envers Washington oscille désormais entre un ressentiment silencieux, une frustration croissante et une confusion totale face aux prises de décision unilatérales des USA.