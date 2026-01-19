Pezeshkian : Toute menace contre l’Ayatollah Khamenei constitue une « guerre ouverte » contre la nation iranienne

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a averti que toute menace contre le leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, équivaut à une « guerre ouverte » contre la nation iranienne.

Dans un message publié dimanche sur son compte X, Pezeshkian a déclaré que les sanctions inhumaines imposées par les États-Unis et leurs alliés étaient l’une des principales causes des difficultés économiques que rencontre le peuple iranien.

Samedi, l’Ayatollah Khamenei a affirmé que l’Iran considérait le président américain Donald Trump comme principal coupable des meurtres et des destructions perpétrés par des éléments liés à l’étranger lors des récentes émeutes.

« Le président américain est responsable des pertes humaines, des dégâts et des fausses accusations portées contre la nation iranienne », a déclaré le Leader qui a qualifié Donald Trump de criminel.

Plus tard dans la journée, Trump a réitéré ses propos hostiles envers la République islamique et est allé si loin dans ses allégations, qu’il s’est permis de suggérer à Politico qu’il est temps de chercher un nouveau dirigeant en Iran.

Ce qui avait éclaté comme des manifestations pacifiques à la fin du mois dernier en Iran a dégénéré en violences. Des émeutiers, incités par Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et aidés par leurs services de renseignement, ont semé la terreur dans les villes iraniennes, tuant des membres des forces de sécurité et des civils et s’attaquant aux infrastructures publiques.

Source : Avec PressTV