La guerre contre l’Iran a épuisé les munitions américaines ; la solution se trouve en Chine !

Selon la CNN qui a cité des sources proches des évaluations internes du département américain de la Défense, les stocks de missiles clés ont considérablement diminué pendant la guerre contre l’Iran, créant des risques à court terme de pénuries potentielles de munitions si un nouveau conflit éclatait dans les années à venir.

Au cours de la guerre qui a éclaté le 28 février, les forces américaines ont épuisé un énorme stock de missiles intercepteurs de pointe pour contrer les drones et les missiles provenant d’Iran, qui visaient au moins sept sites militaires américains, en particulier les systèmes radar et de communication, précise le site web Politico.

Selon lui, l’épuisement du système de défense américain était rapide et coûteux car les forces américaines utilisaient parfois « 10 ou 11 missiles intercepteurs pour abattre un seul missile »

L’armée américaine a dépensé environ la moitié de son stock de missiles THAAD conçus pour intercepter les missiles balistiques et environ 50 % de son stock de missiles intercepteurs de défense aérienne Patriot, détaille une analyse du Centre d’études stratégiques et internationales. Et environ 45 % de son stock de missiles de frappe de précision et environ 30 % de ses missiles Tomahawk, SM-3 et SM-6 ont aussi été consommés en sept semaines.

Si la guerre reprend au même rythme que le premier cycle, les stocks restants devraient s’épuiser en 40 jours. Or le remplacement de ces systèmes pourrait prendre entre 4 et 5 ans, malgré la signature par le Pentagone de contrats visant à augmenter la production et à sécuriser des chaînes d’approvisionnement alternatives, un délai qui ne correspond pas au besoin immédiat de reconstituer les stocks d’armes américains.

L’expert militaire Mark Cancian a déclaré que le réapprovisionnement des stocks pourrait prendre un à quatre ans, et que des années supplémentaires seraient nécessaires pour les accroître.

Lors d’une audition devant la commission des forces armées du Sénat, le commandant du commandement indopacifique américain, l’amiral Samuel Paparo, a expliqué que l’augmentation de la production prendrait un à deux ans, ajoutant : « Ce ne sera pas assez tôt. » L’industrie de la défense américaine est confrontée à des contraintes d’approvisionnement, ainsi qu’à la nécessité de construire de nouvelles installations et de recruter du personnel spécialisé.

À court terme, les États-Unis devraient conserver une capacité suffisante pour poursuivre leurs opérations, mais les stocks restants ne suffisent pas à contrer un adversaire de la taille de la Chine, avertit l’analyse du Centre d’études stratégiques et internationales.

Contraste percutant : la capacité des forces armées américaines à moderniser leur système de défense dépend désormais des décisions prises par Pékin en matière d’exportation, prévient Politico, car elle détient un quasi-monopole sur le traitement du gallium, un métal indispensable aux semi-conducteurs de pointe et aux composants radar. Elle contrôle également plus de 90 % du traitement des terres rares lourdes comme le terbium et le dysprosium, deux éléments essentiels au guidage des missiles.

Le président américain devrait se rendre en Chine le mois de mai prochain.

Source : Médias