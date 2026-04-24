« Le calme qui précède la tempête »? 3 porte-avions US au M-O pour la 1ère fois depuis des décennies

Le commandement central américain (CENTCOM) a annoncé vendredi que trois porte-avions opèrent simultanément au Moyen-Orient pour la première fois depuis des décennies.

L’annonce du CENTCOM intervient après l’arrivée dans la région du porte-avions américain USS George H.W. Bush, qui rejoint les porte-avions Abraham Lincoln et Gerald Ford.

Le CENTCOM a indiqué via son compte sur la plateforme X que les trois porte-avions opèrent simultanément, accompagnés de leurs escadrons aériens comprenant plus de 200 appareils, ainsi que de 15 000 marins et Marines américains.

CNN, citant des sources bien informées, a révélé vendredi que des responsables militaires américains travaillent sur de nouveaux plans visant à cibler les capacités iraniennes dans le détroit d’Ormuz en cas d’effondrement du cessez-le-feu.

Selon CNN, de nouvelles frappes américaines, si elles ont lieu, viseront probablement les capacités militaires iraniennes restantes, notamment les missiles et leurs lanceurs, ainsi que les installations de production qui n’ont pas été détruites au cours des 40 premiers jours de la guerre.

Dans ce contexte, Hassan Ahmadian, professeur d’études moyen-orientales à l’université de Téhéran, estime que la période actuelle représente le calme qui précède la tempête, compte tenu des initiatives américaines visant à déployer des capacités militaires.

Selon lui, l’insistance de l’Iran à lever le blocus naval est un prétexte pour mobiliser davantage de forces militaires en vue de la prochaine étape.

Ahmadian estime que la situation actuelle est ouverte à une éventuelle escalade entre les États-Unis et l’Iran, compte tenu du blocage des négociations et de la montée des pressions.

Selon lui ce que propose Washington ne constitue pas une véritable négociation, mais relève plutôt d’une politique d’imposition de conditions par la force.

Il a souligné que les négociations, au sens traditionnel du terme, reposent sur le principe du donnant-donnant, principe absent – ​​selon lui – de la proposition américaine qui exige des concessions globales de la part de l’Iran sans rien offrir en retour. Cette proposition de plus proche d’une « demande de capitulation » que d’un processus de négociation égalitaire, a-t-il fait remarquer.

Vendredi soir , le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu’Abbas Araghchi se rendrait à Islamabad, Moscou et Mascate pour discuter des développements régionaux et des efforts visant à mettre fin à la guerre.

L’agence de presse Tasnim a cité une source selon laquelle Araghchi présentera les observations de l’Iran sur la fin de la guerre lors de sa visite au Pakistan. La visite se limitera à discuter des développements régionaux et des moyens de parvenir à la paix, sans aborder la question des négociations avec les États-Unis ni la possibilité de soulever des idées liées à ces négociations, selon le directeur du bureau de la chaine qatarie Al Jazeera à Islamabad.

Source : Médias