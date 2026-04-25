Iran : arrestation de dizaines d’agents dont 4 liés au Mossad.

Les services de renseignement des Gardiens de la révolution islamique iraniens ont annoncé samedi avoir « déjoué des complots de groupes travaillant à la solde des États-Unis et Israël » dans les provinces du Kurdistan et de Kermânchâh, dans l’ouest du pays.

Des sources du renseignement ont expliqué que ces groupes effectuaient des préparatifs visant à ouvrir la voie à une « attaque militaire ennemie » depuis le front occidental.

Révélant en détail les résultats de leurs opérations de sécurité, elles ont indiqué avoir arrêté 11 agents dans le gouvernorat du Kurdistan et confisqué une quantité d’armes de guerre en leur possession. En outre, 73 autres éléments séparatistes opposés au pouvoir ont aussi été capturés.

Dans la province de Kermânchâh, ce sont 155 agents appartenant à des cellules hostiles qui ont été arrêtés, dont 4 espions travaillant pour le Mossad israélien. Des quantités d’armes destinées à être utilisées ont aussi été confisquées, selon ces sources.

Par ailleurs, le ministère iranien de la Sécurité a annoncé l’arrestation à Ilam, également dans l’ouest de l’Iran, d’un important espion du Mossad israélien, ainsi que de 16 agents originaires d’autres provinces.

Source : Médias