Araghchi critique vivement le Forum économique mondial pour avoir annulé son invitation à Davos

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a vivement critiqué le Forum économique mondial (FEM) pour avoir annulé sa participation au sommet de Davos.

Dans un message publié le lundi 19 janvier sur la plateforme X, M. Araghchi a déclaré que cette décision du FEM était prise sur la base de mensonges et de pressions politiques exercées par Israël et ses alliés et soutiens basés aux États-Unis ».

Le Forum économique mondial a annoncé le retrait de son invitation à M. Araghchi, invoquant les opérations menées par l’Iran contre les récentes attaques terroristes, au cours desquelles des groupes terroristes ont ciblé les forces de sécurité, des civils et des biens publics.

M. Araghchi devait prendre la parole mardi lors du sommet qui se tenait à Davos dans les Alpes suisses.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que le gouvernement iranien se devait de défendre le peuple contre les « terroristes armés et les assassinats perpétrés de type Daech, ouvertement soutenus par le Mossad », le service d’espionnage du régime israélien.

Par ailleurs, M. Araghchi a noté que la décision du forum avait été prise alors même que « le génocide des Palestiniens par ‘Israël’ et le massacre de 71 000 innocents ne l’avaient pas poussé à annuler l’invitation adressée à des responsables israéliens ».

Il a ajouté que si le forum prétendait adopter une position « morale », il devrait au moins faire preuve de cohérence, car son « flagrant double standard ne fait que révéler une dégradation morale et une faillite intellectuelle ».

La décision du Forum économique mondial (FEM) intervient alors que la stabilité a été rétablie en Iran après une période de troubles fomentés par l’étranger.

Ce qui avait commencé comme des manifestations pacifiques fin décembre 2025 a progressivement dégénéré en violences. Incités par les déclarations interventionnistes des responsables américains et israéliens, des émeutiers se sont livrés à des actes de vandalisme dans plusieurs villes du pays, tuant des membres des forces de sécurité et détruisant des biens publics.

Les États-Unis et l’agence d’espionnage israélienne Mossad ont admis leur implication directe dans ces émeutes. L’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo a en effet publié sur X le message suivant : « Bonne année à tous les Iraniens dans les rues. Et aussi à tous les agents du Mossad qui marchent à leurs côtés ».

Quant au Mossad, il a publié un message en persan sur les réseaux sociaux encourageant les émeutiers à descendre ensemble dans la rue. « Le moment est venu », disait le message ajoutant que les agents du Mossad sont avec les émeutiers « pas seulement à distance et par la parole. Nous sommes avec [eux] sur le terrain ».

Par ailleurs, l’Allemagne, l’un des alliés les plus proches des États-Unis en Europe, a pris une position similaire ; la Conférence de Munich sur la sécurité a annoncé vendredi qu’elle retirait également son invitation à M. Araghchi.

Source : Avec PressTV