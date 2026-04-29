Combattre « l’obscurité » par l’énergie chinoise : Cuba, un modèle pour mettre en échec le blocus américain

Par Reem Hani

« La dépendance aux combustibles fossiles déchire la sécurité nationale et la souveraineté, les remplaçant par la dépendance et des coûts élevés », tandis que « la lumière du soleil » ne dépend pas des « détroits maritimes vulnérables ».

C’est par ces mots que Simon Stiell, responsable du climat à l’ONU, a souligné, lors d’un discours devant les dirigeants européens à Bruxelles le mois dernier, l’importance de réduire la dépendance aux sources d’énergie traditionnelles, en plein cœur de la guerre persistante contre l’Iran.

Alors que les pays du « Premier Monde » tiraient leurs « leçons » tardivement de la guerre, les pays assiégés — en tête desquels l’île que le président américain Donald Trump a juré d’affamer pétrolièrement jusqu’à la « chute », à savoir Cuba — se transformaient depuis un certain temps en fer de lance face à la stratégie de blocus pétrolier. Cette fois, avec une aide sans précédent de la Chine, qui semble avoir pris sur elle d’« éclairer » l’île et de limiter sa crise humanitaire.

Tandis que Trump résumait l’approche américaine de l’énergie par la formule « Drill, baby, drill » (Fore, mon chéri, fore), signalant sa préférence pour les combustibles fossiles au détriment des énergies renouvelables, et procédait à des interventions militaires dans des pays comme le Venezuela et l’Iran pour asseoir son contrôle sur leurs richesses, la Chine, sous l’ère de Xi Jinping, a fusionné sécurité énergétique et sécurité nationale, l’incitant à intensifier sa concentration sur les énergies renouvelables.

Le magazine britannique The Economist a cité Sam Reynolds, de l’« Institute for Energy Economics and Financial Analysis » (basé aux États-Unis), affirmant que « le bien-fondé de l’approche chinoise dans le développement du secteur énergétique a été pleinement validé par le conflit iranien ».

En effet, les exportations de Pékin pour des biens tels que les panneaux solaires, les batteries et les voitures électriques ont atteint un niveau record d’environ 22,3 milliards de dollars en décembre, soit une hausse de 47 % par rapport à l’année précédente, selon l’institut de recherche Ember, alors que les investisseurs parient sur une hausse de la demande et de la valeur des actions technologiques chinoises à mesure que la guerre se prolonge.

« Révolution » cubaine

Au début du mois, le site de l’ONU a publié un rapport avertissant que la situation humanitaire à Cuba a atteint un point de rupture critique, après trois mois d’indisponibilité de carburant suffisant — résultat du blocus américain direct — pour répondre aux besoins énergétiques de l’État caribéen, besoins largement comblés par le Venezuela avant la chute de Nicolás Maduro.

La crise s’est aggravée le mois dernier après trois coupures nationales du réseau électrique, plongeant le pays dans l’obscurité pendant plusieurs jours à chaque fois.

Cette pénurie a paralysé les services essentiels, entraînant la « suspension » de quelque 96 000 interventions chirurgicales, dont 11 000 pour des enfants, tandis que le programme national de vaccination de milliers de nourrissons a été retardé. De plus, alors que près d’un million de personnes dépendent du transport d’eau par camion, ces opérations sont désormais largement restreintes par le manque de diesel.

Mais cette fois, la Chine s’est avancée avec force pour « changer » la réalité de l’île, qui constitue à nouveau un modèle de résistance au blocus occidental, à une époque où la préoccupation majeure des décideurs occidentaux, et le moteur principal de leurs « actions folles » à travers le monde, est de tenter de maintenir l’hégémonie du « pétrodollar ».

Selon un rapport du Washington Post publié à la mi-mois dernier, les exportations chinoises d’équipements solaires vers Cuba sont passées d’environ 5 millions de dollars en 2023 à 117 millions de dollars en 2025, et rien n’indique que cette escalade va s’arrêter, selon Ember.

Pékin s’était engagé, l’année dernière, à aider La Havane à construire plus de 92 centrales solaires d’ici 2028, tandis que les autorités de l’île affirment que plus de la moitié de ces projets sont « entrés en vigueur ».

En effet, les images satellites de 2025 montrent des groupes de panneaux solaires s’étant propagés à une vitesse fulgurante en quelques semaines.

Certains rapports indiquent également que Cuba a réussi, avec l’aide de la Chine, à multiplier par « plus de trois » sa production d’énergie solaire, représentant l’une des transitions vers les énergies renouvelables les plus rapides jamais réalisées par un pays en développement.

Ainsi, la production d’énergie solaire à Cuba est passée de 5,8 % début 2025 à plus de 20 % de la génération totale à la fin du mois dernier, alors qu’en février, cette énergie représentait la source de 38 % de l’électricité générée pendant les heures de clarté.

Alors que le pic de la demande s’étend de 19h à 20h, et que Cuba est incapable de supporter les coûts de stockage par batteries — le composant le plus cher d’un système solaire —, Pékin s’est empressé de fournir ladite technologie.

Selon Ember, « les progrès des derniers mois sur ce front ont été stupéfiants », les exportations chinoises de batteries ayant atteint un niveau record l’an dernier. En plus des « parcs solaires », la Chine a envoyé 10 000 systèmes de panneaux solaires pour les foyers individuels et les bâtiments publics, et 5 000 systèmes pour les installations vitales, y compris les maternités, les maisons de retraite, les salles d’urgence et les stations de radio municipales, parallèlement à 5 000 kits destinés aux maisons rurales et isolées, non connectées au réseau national.

Commentant cela, Elena Maidalin Ortiz Fernández, responsable du projet d’installation à l’Union Électrique, a déclaré : « Si nous installons un système de 2 kW pour ces personnes, afin qu’elles puissent avoir un réfrigérateur, un ventilateur et une télévision, leur vie change complètement, et nous contribuons ainsi à empêcher ces personnes d’émigrer de leurs communautés. »

À cela s’ajoute qu’entre 2015 et 2017, la Chine a envoyé à Cuba une flotte de véhicules électriques. Après l’intensification de la pénurie de carburant imposée par le blocus américain depuis 2021, les importations de l’île en scooters électriques, tricycles et voitures chinoises ont augmenté.

Cela ne signifie pas, bien entendu, que l’énergie solaire est sur le point de répondre à l’intégralité des besoins énergétiques de Cuba ou de remplacer les ressources traditionnelles ; toutefois, même une petite quantité d’apport supplémentaire peut, selon les observateurs, avoir un impact significatif, d’autant plus que la demande énergétique à Cuba est relativement faible.

S’exprimant au Washington Post, l’analyste Dave Jones, de la société Ember, affirme que l’énergie solaire pourrait désormais être responsable de près de 10 % de la production d’électricité à Cuba, contre « presque rien il y a un an », soulignant qu’il s’agirait de l’une des expansions solaires les plus rapides au monde, plaçant Cuba devant la plupart des pays, y compris les États-Unis, en ce qui concerne la part d’électricité générée par l’énergie solaire.

Il poursuit en affirmant que Cuba est probablement « au milieu de l’une des révolutions solaires les plus rapides », représentant un « engagement partagé (avec la Chine) pour atteindre la souveraineté énergétique », selon les termes du ministre cubain de l’Énergie, Vicente de la O Levy.

Selon le site de l’organisation « Natural Groupe », une organisation de conseil et de gestion en énergie renouvelable, le projet des méga-centrales ajoute déjà plus de 1 000 MW de puissance, et ce montant devrait atteindre 2 000 MW à l’achèvement des quatre-vingt-dix complexes solaires.

En parallèle, le système devrait s’étendre à 92 installations d’ici 2028, ce qui signifie que « la production d’énergie solaire pourrait égaler la production basée sur les combustibles fossiles », avec les avantages économiques associés via la réduction des achats de pétrole, en plus de la limitation des dommages environnementaux.

Entre 2030 et 2035, La Havane aspire à réduire sa dépendance aux carburants étrangers et à se libérer du blocus américain, avant de devenir totalement neutre en carbone d’ici 2050, en générant entre 26 % et 37 % d’énergie renouvelable. Pour en revenir à la guerre contre l’Iran et ses conséquences, il semble que cette dernière ait probablement conduit à une « extension du calendrier » de l’administration américaine concernant Cuba, ce qui s’est traduit par un « désintérêt américain délibéré » — face à l’arrivée d’un pétrolier russe chargé de brut dans les ports cubains à la fin du mois dernier —, résultant probablement de la préoccupation de Washington pour les développements au Moyen-Orient.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar