Les colons du Mont du Temple préparent une incursion forcée dans la mosquée d’al-Aqsa un vendredi : le 15 mai prochain

La dernière incursion de colons un vendredi, en août 2019 s'était soldée par des affrontements avec les Palestiniens

Des organisations du Mont du Temple lancent une campagne, avec la participation de membres de la Knesset, pour mener une incursion dans la mosquée Al-Aqsa le vendredi 15 mai 2026, date célébrant l’occupation juive de la ville sainte d’al-Qods que les sionistes appellent « Jour de Jérusalem ».

Cette incursion devrait être suivie le soir par la Marche du Drapeau au cours de laquelle les colons encercleront les portes de la Vieille Ville avant d’entrer par la Porte de Damas, envahissant ses rues et ruelles et agressant ses habitants dans une démonstration de souveraineté sioniste.

Rappelant que l’occupation de Jérusalem avait lieu le 28 du mois hébreu Iyar, qui correspondait alors au 7 juin 1967, le journaliste palestinien Ziad Abheis indique que le dilemme cette année pour les organisations du Mont du Temple est que cette commémoration coïncide avec un vendredi, jour où il est interdit aux colons de pénétrer dans l’esplanade des Mosquées. Normalement, la police d’occupation facilite ces incursions des colons du dimanche au jeudi chaque semaine, mais les empêche les vendredis et samedis. Il convient également de noter que vendredi marquera le 78e anniversaire de la Nakba palestinienne de 1948.

Abheis a constaté que la campagne des organisations du Mont du Temple s’est jusqu’à présent articulée autour de trois actions principales :

La première a eu lieu dimanche, lorsque l’organisation « Le Mont du Temple entre nos mains » (Beyadenou) » a diffusé le numéro de téléphone personnel du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, auprès de ses sympathisants, les incitant à le contacter directement pour exiger l’ouverture de la mosquée Al-Aqsa aux colons vendredi.

Le député Amit Halevy, du Likoud, parti au pouvoir, a déjà demandé à Ben-Gvir d’ouvrir la mosquée Al-Aqsa aux colons le vendredi 15 mai 2026, déclarant que « le Mont du Temple ne peut être fermé aux Juifs lors de la célébration de la Journée de Jérusalem ». Il a lié l’issue de la bataille de la mosquée Al-Aqsa à la « bataille des civilisations menée par Israël », affirmant que cette bataille se joue « à Gaza, à Manhattan, dans les rues d’Europe, au Sud-Liban et en Iran… » et que « le Mont du Temple est un front crucial dans cette bataille ». Halevy avait le 7 juin 2023 soumis une proposition de partage spatial de la mosquée Al-Aqsa entre juifs et musulmans.

Beyadenou avait précédemment lancé une pétition invitant les colons à hisser le drapeau israélien à l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa le vendredi 15 mai 2026, afin d’assurer la présence du plus grand nombre possible d’extrémistes tentant de prendre d’assaut la mosquée.

Selon Abheis, depuis l’occupation, les colons n’ont jamais réussi à prendre d’assaut la mosquée Al-Aqsa un vendredi. Il semble que les précédents établis par l’occupation lors de la fermeture d’Al-Aqsa pendant quarante jours, incluant trois vendredis de Ramadan et deux autres par la suite, les aient enhardis à consolider ce qu’ils considèrent comme des précédents historiques et des « succès ».

Les organisations du Mont du Temple avaient déjà mené une campagne similaire pour prendre d’assaut Al-Aqsa le premier jour de l’Aïd al-Adha, le 11 août 2019, jour qui coïncidait avec la commémoration de la destruction du Temple. À l’époque, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait lui-même facilité l’assaut. Après l’avoir interdit plusieurs fois, notamment après la prière de l’Aïd, il a ordonné à la police israélienne de l’autoriser et de la faciliter, après le départ de la plupart des fidèles musulmans.

Ce jour-là, l’esplanade de la mosquée était devenue un théâtre d’affrontements sanglants avec environ 1 500 fidèles restés sur place. Cette incursion est entrée dans la mémoire collective des colons israéliens sous le nom de « plaie de l’Aïd al-Adha », rappelle Abheis.

Source : Médias