vendredi, 08/05/2026   
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    Résistance islamique : nos combattants ont visé un bulldozer D9 de l’armée ennemie israélienne dans le village d’Al-Bayyadah avec un drone d’assaut, atteignant sa cible avec précision.

      En Lien

      Médias israéliens: selon l’évaluation de la situation, l’armée israélienne se prépare à d’éventuels tirs depuis le territoire libanais ciblant la région du Nord, à la lumière des récents développements.

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      Télévision iranienne (source militaire) : nous défendrons fermement les intérêts de l’Iran dans les eaux territoriales et ne tolérerons aucune violation de la loi

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      Télévision iranienne (source militaire) : des forces de commandos navals ont saisi le pétrolier contrevenant « OCEAN KOI », qui tentait de perturber les exportations de pétrole.

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