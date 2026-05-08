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    Médias israéliens: selon l’évaluation de la situation, l’armée israélienne se prépare à d’éventuels tirs depuis le territoire libanais ciblant la région du Nord, à la lumière des récents développements.

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      Télévision iranienne (source militaire) : nous défendrons fermement les intérêts de l’Iran dans les eaux territoriales et ne tolérerons aucune violation de la loi

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      Télévision iranienne (source militaire) : des forces de commandos navals ont saisi le pétrolier contrevenant « OCEAN KOI », qui tentait de perturber les exportations de pétrole.

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