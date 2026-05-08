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    Liban : Le bilan total de l’agression israélienne contre le Liban depuis le 2 mars s’élève à 2 759 martyrs et 8 512 blessés (Ministère de la Santé)

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      Nouveaux affrontements vendredi dans le détroit d’Ormuz. L’Iran saisit un pétrolier

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      Iran : des affrontements sporadiques ont éclaté dans l’après-midi entre les forces armées iraniennes et des navires de guerre américains dans la région du détroit d’Ormuz. (Fars news)

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