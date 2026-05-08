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Iran : des affrontements sporadiques ont éclaté dans l’après-midi entre les forces armées iraniennes et des navires de guerre américains dans la région du détroit d’Ormuz. (Fars news)
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