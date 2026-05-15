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    Chaine 12 israélienne : 6 roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban en direction de Kiryat Shmona où des sirènes d’alerte ont retenti.

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      Images de l’opération à 4 drones contre la position al-Abbad : 4 véhicules en feu ou sérieusement endommagés

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      Araghchi : Les Émirats arabes unis se sont rangés du côté de Washington et de Tel-Aviv. Cela ne leur apportera pas la sécurité.

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      Chaine 12 israélienne : 6 roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban en direction de Kiryat Shmona où des sirènes d’alerte ont retenti.

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