Araghchi : Les Émirats arabes unis se sont rangés du côté de Washington et de Tel-Aviv. Cela ne leur apportera pas la sécurité.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que « la position de la République islamique après cette guerre est radicalement différente de ce qu’elle était avant », ajoutant que « le monde commence enfin à connaître l’Iran ».

Lors de sa rencontre avec la famille de l’ambassadeur iranien et des diplomates à New Delhi, en Inde, M. Araghchi a déclaré que « l’Iran avait fait ses preuves auprès du monde et empêché ses ennemis d’atteindre leurs objectifs », remportant ainsi une « victoire stratégique».

Il a expliqué que « le critère de la victoire et de la défaite réside dans la volonté des deux camps, et non dans les dégâts infligés ».

Il a souligné « la reconnaissance par les médias étrangers de la supériorité de l’Iran dans la guerre des récits et même dans celle de l’intelligence artificielle ».

Il a insisté sur le fait que « la diplomatie, le peuple et le gouvernement, qui ont assuré la subsistance de la population sous les bombardements, ont triomphé ensemble, et que le monde est témoin de cette victoire stratégique pour le peuple iranien ». Il a affirmé que « l’image de l’Iran a changé et que le monde comprend désormais qu’il a affaire à un peuple capable, s’il le souhaite, de bouleverser l’équilibre des pouvoirs dans le monde ».

Il a ajouté que « les actions de l’Iran ont eu des répercussions sur le monde entier, qui attend maintenant une solution pacifique », soulignant « la présence ferme et continue de l’Iran sur le plan diplomatique, que ce soit dans la confrontation ou la négociation ».

Araghchi a conclu : « Nous ne craignons personne. Nos martyrs ont versé leur sang, et s’il le faut, nous verserons le nôtre aussi. Nous n’hésiterons pas à accomplir notre devoir. »

Source : Médias