Trump veut poursuivre en justice les journalistes qui ont révélé que la guerre contre l’Iran a été déclenchée sur l’incitation de Netanyahu

Le président américain Donald Trump voudrait poursuivre en justice les journalistes qui avaient révélé entre autres qu’il a déclenché la guerre contre l’Iran sur l’incitation du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Selon le journal Wall Street Journal, Trump a demandé dans une note privée au chef du ministère de la Justice de poursuivre rigoureusement les affaires de fuites d’informations sur la guerre dans les médias.

Il serait particulièrement en colère contre un article du New York Times qui révélait les détails des réunions de la salle de situation et la manière dont Benjamin Netanyahou l’a incité à bombarder l’Iran.

S’adressant aux journalistes à Washington en mars derniers, quelques jours après le déclenchement de la guerre, le secrétaire d’état Marco Rubio a laissé entendre qu’Israël avait entraîné les États-Unis dans la guerre.

Au sein de l’opinion publique américaine, cette déclaration avait exacerbé l’impopularité de cette guerre coûteuse, qui draine le budget aux dépens des autres secteurs vitaux en désuétude aux Etats-Unis.

le secrétaire d’état Todd Blanche a promis à Trump d’émettre des convocations pour accéder aux dossiers des journalistes ayant travaillé sur des histoires sensibles liées à la sécurité nationale.

Ces enquêtes se concentrent notamment sur des rapports dévoilant les décisions de Trump pour déclencher la guerre et les avertissements des responsables du Pentagone concernant les risques d’une campagne militaire étendue.

Mardi, Donald Trump a en outre vivement critiqué des informations de presse affirmant que l’Iran conservait encore une grande partie de ses capacités militaires malgré les frappes américaines et israéliennes menées depuis le début du conflit.

Un article du NYT avait rapporté des évaluations confidentielles du renseignement américain, selon lesquelles Téhéran disposerait toujours d’environ 70% de son stock de missiles d’avant-guerre et aurait rétabli l’accès à 30 de ses 33 sites de lancement situés le long du détroit d’Ormuz.

Les services de renseignement américains estiment également qu’environ 90% des infrastructures souterraines iraniennes de stockage et de lancement de missiles seraient de nouveau « partiellement ou totalement opérationnelles », malgré les bombardements.

Ces conclusions contrastent avec les déclarations répétées de Donald Trump et du Pentagone, qui affirment depuis plusieurs semaines que les capacités militaires iraniennes ont été largement détruites.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a dénoncé des informations qu’il qualifie de «fake news». «Quand les fake news disent que l’ennemi iranien se porte bien militairement face à nous, c’est quasiment de la trahison», a écrit le président américain. Il a également affirmé que la marine iranienne avait été détruite et que l’aviation du pays n’existait plus.

Source : Médias