Guerre contre l’Iran : 39 avions US abattus et 10 endommagés, selon un congressman

Le député démocrate américain Ed Case a déclaré mardi que les États-Unis avaient perdu 39 avions depuis le début de la guerre contre l’Iran le 28 février, citant un rapport d’une publication américaine spécialisée dans la Défense.

Case a fait ces remarques lors d’une audition spéciale devant une commission du Sénat, interrogeant le directeur financier du Pentagone, Jay Hurst, sur l’ampleur des dégâts subis pendant le conflit.

«Nous avons perdu environ 39 avions, selon un rapport de The War Zone, et ce rapport date d’il y a presque un mois», a déclaré Case, demandant à Hurst si le Pentagone avait calculé «le coût de maintien en état de tous ces avions».

Hurst a répondu : «Il y a des coûts, Monsieur, mais je souhaite vous les communiquer par écrit et vous donner des détails précis, car, comme vous pouvez l’imaginer, la réparation des avions est quelque chose de très difficile à chiffrer».

«Nous souhaitons effectuer un diagnostic complet de l’appareil avant d’estimer les coûts», a-t-il ajouté.

Le rapport cité par Case, publié par le média américain spécialisé dans la défense The War Zone, indique que l’US Air Force a effectué près de 13 000 vols durant le conflit avec l’Iran.

Selon ce rapport, 39 appareils ont été détruits et 10 autres ont subi des dommages de gravité variable.

Le rapport affirme également qu’un chasseur F-35A Lightning II a été touché dans l’espace aérien iranien et qu’un avion Boeing E-3 Sentry a été détruit.

Ces affirmations n’ont pu être vérifiées de manière indépendante et les responsables du Pentagone n’ont pas confirmé publiquement les pertes alléguées lors de l’audience.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, provoquant des représailles de Téhéran contre Israël et les alliés américains dans le Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation du Pakistan, mais les pourparlers à Islamabad n’ont pas abouti à un accord durable.

La trêve a ensuite été prolongée par le président américain Donald Trump sans fixer de date limite.

Source: TRT Français