Images de l’opération à 4 drones contre la position al-Abbad : 4 véhicules en feu ou sérieusement endommagés

Média de guerre de la Résistance islamique a diffusé les images de l’opération à quatre drones piégés réalisée le 12 mai dernier contre des véhicules militaires dans la position israélienne située sur la colline al-Abbad, en face de la localité de Houla, dans le secteur oriental de la frontière, non loin des deux colonies Margaliot et Manara.

Les quatre raids ont été réalisés successivement, ce qui a permis à chaque caméra installée sur les 3 derniers drones de filmer les dommages causés par les drones précédents.

Le premier drone avait frappé un véhicule sur une route adjacente à la position, l’endommageant sérieusement, ses images apparaissent dans le second drone pendant qu’il se dirigeait pour cibler à l’intérieur de la position un véhicule destiné aux communications militaires. Le troisième drone qui a filmé ce dernier véhicule en feu a visé un char Merkava dont les images ont été prises par le 4eme drone avant qu’il n’aille frapper un deuxième véhicule destiné aux communications.

Les images montrent que les cibles sont choisies d’avance ce qui permet de croire que la position avait été minutieusement observée d’avance.

Dans la soirée de ce jeudi, la radio militaire israélienne a dit que 4 personnes ont été blessées dont une grièvement dans l’explosion d’un engin piégé sur Ras al-Naqoura (Rosh HaNikra), dans le secteur occidental de la frontière. Selon la chaine 15, le drone a été tiré depuis une longue distance.

La résistance a revendiqué une opération contre cette position vers 11h20, au milieu de la journée, indiquant, selon Média de guerre, qu’elle a pris pour cible des soldats ennemis.

Un soldat blessé a expliqué pour la chaine publique Kan : « un drone était arrivé, est resté quelque temps dans le ciel avant de se tourner contre nous, sans avertissement au préalable, même les soldats à coté ont été pris de panique mais n’avaient pas été alertés, ce n’est que lorsqu’un second drone est arrivé qu’ils ont été alertés ».

Un autre soldat blessé a confié au Yediot Ahronoth que « les drones arrivent silencieusement puis explosent » s’étonnant qu’aucune solution n’ait encore été trouvée.

Des filets de protection ont été distribués aux positions israéliennes au sud du Liban pour les protéger des frappes des drones piégés, a indiqué la chaine 15 selon laquelle 158 mille mètres ont été distribués et 188 mille ont été commandés.

Dans la soirée, la chaine 12 israélienne a rapporté que 6 roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban en direction de la colonie de Kiryat Shmona : 3 auraient été interceptées et trois autres seraient tombées dans une zone ouverte, selon ce média.

Ces tirs n’ont pas encore été revendiquées par la Résistance qui a rendu compte ce jeudi de 13 opérations anti israéliennes. Elles ont pris pour cibles entre autres un hummer, deux groupements de militaires, 2 chars, une tente, des équipements techniques, une pièce d’artillerie, une position militaire.

Dans la soirée, son Média de guerre a diffusé les images de plusieurs opérations réalisées ces derniers jours :

Celle d’un drone piégé tiré le 13 mai contre un char Merkava dans la localité de Aïnatha au sud du Liban.

Celle réalisée le 11 mai contre un véhicule logistique dans la localité de Teir Harfa.

Dans les images ci-dessous, le drone traque deux soldats dans la périphérie de la localité de Deir Siryane. L’opération date du 9 mai.

Les images ci-dessous montrent les tirs de plusieurs missiles le 8 mai, contre la base de Shraga située au sud de la colonie de Nahariyya.

Source : Divers