CENTCOM : Plusieurs pays arabes ont contribué à nos opérations contre l’Iran

Le commandant Cooper a également déclaré que « l’Iran et ses alliés ont mené environ 350 attaques contre les forces américaines, soulignant que la mission principale de Washington demeure la prévention de l’acquisition de l’arme nucléaire par l’Iran ».

Concernant le Liban, Cooper a affirmé que « la lutte contre le Hezbollah est une tâche complexe en raison de son intégration au sein de la société », indiquant que « Washington apportera le soutien nécessaire à l’armée libanaise pour mener à bien la mission de désarmement du parti ».

Par ailleurs, Cooper a déclaré que « les États-Unis ont remis plus de 5 000 membres de Daech au gouvernement irakien, ce qui a contribué à réduire la menace directe pesant sur les forces américaines ».

De son côté, le commandant d’AFRICOM, Dagvin Anderson, a déclaré que « Daech et Al-Qaïda étendent leur présence en Afrique, constituant une menace directe pour les intérêts américains ».

Il a ajouté que « l’Afrique est témoin d’une influence croissante de la Russie et de la Chine, au détriment des intérêts américains ».

Plus tôt, le journal américain The New York Times a révélé que « des évaluations secrètes des services de renseignement américains, préparées au début du mois, indiquaient que l’Iran avait repris accès à la plupart de ses sites de missiles, de ses rampes de lancement et de ses installations souterraines, contredisant ainsi les déclarations publiques de l’administration du président américain Donald Trump concernant la destruction des capacités militaires iraniennes ».

Source : Médias