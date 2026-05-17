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    Un incendie dans la base Bet’Selem au sud de la Palestine occupée. Il serait dû à un mass électrique, selon l’armée israélienne.

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      Doutes sur l’explosion de samedi soir à Beit Shemesh. Incendie ce dimanche dans une base

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