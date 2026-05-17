Doutes sur l’explosion de samedi soir à Beit Shemesh. Incendie ce dimanche dans une base

Dans la nuit de samedi à dimanche, une importante explosion est survenue à Beit Shemesh, à l’ouest de la ville sainte d’al-Qods, dans les territoires palestiniens occupés. Une grosse boule de feu a été aperçue dans le ciel et que la détonation de l’explosion a été entendu dans une vaste zone, en l’absence de tout avertissement préalable ou de clarifications immédiates de la part des autorités officielles.

Le récit officiel israélien selon lequel il s’agirait d’« une expérience préméditée » ou d’un « test pré-planifié » a suscité un scepticisme généralisé d’autant que l’explosion a eu lieu sur le sol de la société de sécurité publique Tomer, qui produit des moteurs de fusée pour les forces de sécurité, notamment des moteurs pour les missiles Arrow et les lanceurs de satellites.

Les observateurs notent que les entreprises israéliennes du secteur militaire émettent généralement des avertissements préalables avant de mener des essais similaires, surtout lorsqu’ils ont un impact important.

Ben Caspit, chroniqueur du journal Maariv, a estimé que le fait de procéder à une explosion de cette ampleur de nuit et sans aucun avertissement préalable aux habitants reflétait une « négligence étonnante » ou une tentative de dissimulation. Selon lui, ce qui s’est passé « ne semble pas être une expérience normale », s’interrogeant sur l’absence apparente de préparatifs de la part de la police ou des pompiers.

De son côté, Itai Blumenthal, correspondant militaire de Kan, a noté qu’il n’existait toujours aucun moyen indépendant de vérifier ce qui s’était réellement passé dans la zone d’essai.

Le correspondant d’i24, Avishai Grinzieg, estime que le manque d’informations précises rend difficile d’accepter l’affirmation selon laquelle ce qui s’est passé était une explosion « contrôlée ».

D’autres médias israéliens ont évoqué la possibilité que « des munitions ou des armes étaient transportées et qu’un dysfonctionnement se soit produit, entraînant leur inflammation », ajoutant : « Ils tentent de dissimuler la possibilité que l’usine ait réellement explosé, compte tenu de l’ampleur de l’explosion. »

Ces doutes sont d’autant plus nourris que la censure militaire israélienne est vivement activée depuis le déclenchement de la guerre en octobre 2023 et interdit tout ce qui a trait aux pertes israéliennes sur les fronts de guerre, sans une autorisation préalable.

Ce dimanche les médias ont rapporté qu’un incendie s’est déclaré dans la base Bet’Selem au sud de la Palestine occupée. Il serait dû à un mass électrique, selon l’armée israélienne.

Source : Médias