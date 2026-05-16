Des dizaines d’agressions israéliennes frappent le sud-Liban, après le « renouvellement du cessez-le-feu » entre le Pouvoir et l’ennemi, sous l’égide de Washington

Après la prorogation américaine du cessez-le-feu, l’ennemi israélien a menacé d’évacuation les habitants de 9 localités du Sud-Liban : Qaqaïat el-Snaoubar, Kouthariat el-Siyad, El-Mraouaniyeh, El-Ghassanieh, Tfahta, Erzaï (Saïda), El-Babliyeh, Ansar (Nabatiyeh) et El-Baysariyeh.
L’aviation de guerre ennemie a mené des raids sur les localités de Kouthariat el-Siyad, El-Ghassanieh, Qaqaïat el-Snaoubar, Tfahta et Deir Qanoun Ras el-Aïn au Sud-Liban, ainsi que sur la localité de Habouch dans le caza de Nabatiyeh.
L’aviation de guerre ennemie a bombardé une maison appartenant à la famille Nassar dans la localité de Kouthariat el-Siyad, sans faire de blessés.
Elle a également frappé la localité de Yohmor el-Chqif en concomitance avec des bombardements ayant visé la localité d’Ansar, dans le district de Nabatieh.
L’aviation ennemie a aussi mené un raid israélien ciblant la zone située entre Arnoun et Yohmor el-Chqif, ainsi que les localités de Tibnine et Chehabiyeh. Plusieurs martyrs et blessés sont à déplorer.
Les périphéries des localités d’Al-Haniyeh et d’Al-Qlaileh au Sud-Liban, ainsi que le village de Mansouri ont également été la cible de bombardements d’artillerie.
Impacts de l’agression sur Chehabiyeh :