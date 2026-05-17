Londres équipe ses Typhoon au M-O d’un nouveau système anti drone

La Grande-Bretagne a annoncé dimanche avoir déployé un nouveau système de missiles à bas coût au Moyen-Orient afin de protéger ses citoyens et ses partenaires régionaux contre les attaques de drones.

Le gouvernement britannique a déclaré dans un communiqué que le ministère de la Défense avait travaillé rapidement avec le secteur industriel, cherchant à faire passer le nouveau système de la phase de test au déploiement en moins de deux mois.

Le communiqué ajoute que ce nouveau système devrait équiper les avions de chasse Typhoon de la Royal Air Force britannique leur permettant de détruire des cibles avec précision.

Il indique que son coût « ne dépasse pas une fraction du prix des missiles actuellement utilisés ». Il utilise un système de guidage laser qui transforme les missiles non guidés en armes de précision à faible coût, capables d’abattre les drones ennemis et autres menaces.

Selon le communiqué, la Grande-Bretagne a mené avec succès une frappe d’essai sur une cible au sol en mars dernier, et des pilotes de l’armée de l’air ont effectué des opérations de tir air-air en avril, ajoutant : « Ceci démontre la capacité du système à se défendre contre les attaques de drones. »

Pendant la guerre américano-israéliennes déclenchée contre l’Iran, ce dernier a lancé des centaines de drones armés ou d’attaque contre les bases et les intérêts américains dans les pays du Golfe qui les abritent.

Source : Médias